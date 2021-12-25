新北市議會25日舉辦議員就職3周年慶暨歷屆議員回娘家活動，新北市長候友宜、前市長朱立倫到場祝賀，前高雄市長韓國瑜及台北市議員鍾小平也以歷屆議員身份參加回娘家活動。新北市議長蔣根煌表示，歷屆議員回娘家活動是議會的年度盛事，具世代傳承重要意涵，祝福議員前輩們可以健康「呷百二」，年年都回娘家來團聚。

今天活動共近百位議員參加，其中包含2位91歲的人瑞級議員，分別是台北縣議會第7屆的林延湯議員及第8屆的曾義尚議員，他們說每年回娘家是他們最期待的日子，必定風雨無阻前來。

一家四口都曾擔任議員的朱連和、黃阿春、朱子孟及鄭綉瑛也連袂出席。

今年活動除防疫工作做好做滿，也安排簡易健檢及流感疫苗施打，讓退休的老議員們越活越健康。老議員們除分享問政經驗，也大談養生之道，提醒年輕議員再忙碌也要注意身體健康，才能為地方打拼，服務更多鄉親。

議會還安排一系列歷屆議員的展演活動，包括陳梅嬌議員及胡淑蓉議員的畫展，以及廖本煙議員、林秀惠議員和鍾宏仁議員的管樂演奏，讓議員們大展長才。老議員們表示，卸下議員的重責大任後，終於可以心無罣礙地做自己喜歡的事，廖本煙議員還笑稱自己是被議會耽誤的薩克斯風手。