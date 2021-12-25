中央氣象局發布低溫特報，空曠處有可能降至攝氏10℃，新北市副市長劉和然於24日晚間9點30分，率社會局、消防局、三重分局、區公所和街友外展中心、三重紳士協會等，專程前往大同公園探視街友，致贈睡袋、禦寒衣物、食物及防疫包等生活用品，並勸導入住安心旅館避寒，惟街友不願接受安置，寧可露宿在公園周邊雨遮下。

劉和然由消防局長黃德清、社會局副局長許秀能、三重區副區長林偉雄、街友外展中心主任張哲榮和紳士協會志工團團長林勝用等人陪同，於平安夜特地到街友常聚集的大同公園周邊關懷，劉和然除致贈物品外，勸導街友接受政府安置，入住安心旅館或中途之家。

在關懷中也意外發現有對父子竟同時淪為街友，原來其中一位是更生人，劉和然指示社會局和區公所後續提供相關協助，但這對父子表示，只是暫時在公園周邊棲身，會另尋出路。

另外，由於天氣這2天會持續變冷，為關心獨居長輩居家生活和安全，劉和然也表示，29區公所必須透過里長、佈老志工、溫心天使等，主動以電話關懷慰問，提醒用電、用火及使用熱水器等安全，避免意外發生。

許秀能表示，新北市有觀照園、重建中心、幸福居等中途之家，另有簽約的安心旅館，希望街友接受市府安置；民眾如發現街友有緊急需求，可撥打1999服務專線或2956-0095通報街友外展服務中心。三重紳士協會並於25日下午在光興市民活動中心舉辦關懷街友歲末惜福餐會，在活動現場提供熱水洗澡車、義剪義診等服務，讓街友能煥然一新、感受社會關懷的溫暖。