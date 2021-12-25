台中市農會為提升台中在地雜糧的經濟價值，將在地農民契作的產銷履歷大豆委託食品廠加工製造為具有安全標章驗證的「大純釀極品醬油」及「Beango產銷履歷豆奶」，值年節送禮旺季到來，也推出親民價格的禮盒組，送禮自用兩相宜，也期望將台中在地優質大豆推廣至全國各地。

台中市農業局配合中央政策活化農地，近年輔導轄內台中市農會、中都農業生產合作社、大甲農業生產合作社及大人物農產運銷合作社等契作主體推動非基因改造大豆契作計畫，透過補助種子、農藥、肥料、栽培管理課程、產銷履歷驗證等費用，以契約收購方式鼓勵農民二期作轉作非基因改造大豆。

其中「大純釀極品醬油」有黑豆口味、黃豆口味以及醬油膏系列，所有醬油的原料皆來自台中農民契作的國產產銷履歷大豆、大雅小麥及圓糯米製造而成。

製醬過程做工繁瑣，採用傳統的甕釀製法，從剛開始的揀選完整大豆、洗豆蒸煮、入麴經菌種發酵分解蛋白質等等步驟，總時程高達210天以上，期間完全不添加任何化學成分，100％ 純天然釀造以呈現最純粹的天然醬色及醬香，開瓶後冰箱保存可使用一年無虞。

而「Beango產銷履歷豆奶」主打在地新鮮優質的國產非基因改造黃豆，以整顆原豆磨漿製造、無添加任何化學添加物或防腐劑，且為配合教育部校園飲品法規，在熱量、糖量上皆符合規範，每天一瓶滿足日常蛋白質營養攝取所需。

因應明（111）年過年促銷，目前台中市農會「大純釀極品醬油」及「Beango產銷履歷豆奶」皆推出禮盒組販售且價格親民，提供消費者們作為年節送禮的好選擇。