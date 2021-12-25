大陸黨媒《健康時報》25日報導，西安本輪疫情到達峰值了嗎？「拐點」何時會出現？中國工程院院士張伯禮24日晚受訪時表示，「目前還沒有到達疫情拐點，還需要嚴防死守。一般來說，疫情需要一個周期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點，大約20天才能看出分曉。」

陝西省衛健委發布顯示，自12月9日以來，截至24日，西安本輪疫情累計報告本土確診病例330例。大陸黨媒《健康時報》發現，22日西安新增確診病例63例，23日新增確診病例49例，才開始呈下降趨勢，24日又新增確診病例75例。

張伯禮表示，對於此次西安疫情出現的「隱匿性傳播」， 「還是基層疫情防控大意了，本輪西安疫情的主要傳播者（12月15日的）病例2號，因一直沒有症狀，所以發現較晚，但是其活動範圍較大導致多人感染。」據《健康時報》不完全統計，12月15日病例2號確診者關聯病例超過50例。

提到本輪西安疫情何時結束，張伯禮說：「西安疫情肯定能夠阻斷的，目前還需要堅持防護。」