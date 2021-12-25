王力宏與李靚蕾的離婚風波在女方宣布發表最後一篇聲明後看似落幕，但案外案仍不斷延伸，被李靚蕾親嗆「手上有證據」的By2妹妹Yumi日前驚傳輕生，工作室則發聲明駁斥所謂吃退黑激素送醫是虛假消息。昨(24日)By2閨密被問到會不會提告醫院？她分享Yumi送急診來龍去脈，認為網友譴責醫護團隊洩密很不公道，「突然好難過，因為這對當天在場急救的醫護人員很不公平。」

By2閨密、微博網友「做個小孩007」近日轉發By2工作室聲明強調所謂輕生送醫是真的，宣告造謠的人都要倒楣，也暗示不會放過李靚蕾，「水軍別帶節奏說不敢告她」，至於有人私下問是否該對醫院提告？目擊Yumi送醫過程的她認為這對醫護人員不公平，謝謝急診室的醫生，「謝謝護士小姐姐，你嘴硬心軟，嘴上痛罵輕生的傻子，實則是軟硬兼施想盡一切辦法在讓她配合」，「事發突然，我們一群人六神無主，你條理清晰地引導並建議心理醫生介入。還有幫忙急救，打留置針、抽血、輸液，教我們租借輪椅設備等等的全部醫院工作人員。」

「做個小孩007」稱，當晚大家都在全力醫治Yumi，擔心網友的影射會讓他們被貼標籤成為無良醫生，「醫患關係本就微妙脆弱，傳播惡意新聞的媒體營銷號，實在不該為了關注度傷害醫生們。謠言止於智者」，暗示不會對醫院或醫護團隊提告，「如果惡意輿論引導下，再讓中國醫院醫生的公信力下降那那實在太過可怕。」

見此，有網友問：「開始謝謝醫生了？你不是說不要惹你脾氣不好？」「做個小孩007」回：「脾氣不好，不代表家教不好」，另有人說：「如果沒做的話拿證據就好了，動不動就以死自證真的太不自愛了」，她說：「不，我想說的是，不希望醫院也被輿論誤導，以為是醫生造謠，冤枉了好醫生」，有人好奇問：「如果李污衊造謠yumi，yumi可以告李啊，直接輕生是因為李說的都是真的嗎？」「做個小孩007」又說：「是因為像你這樣說風涼話的人太多，然而司法體系有其延後性」，還有人看不過去說：「說這些都沒用，不要混淆視聽，真要什麼都沒做，清白的，受了這麼大委屈不去硬剛李，反而去自殺，怕是腦子有那個大病吧」，她認了回應：「對，她是個傻子，所以等她好了，我會勸她振作起來，要死了就真的百口莫辯。」

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