中國紡織經濟信息網今天發布公告稱，美國當地時間12月23日，拜登政府簽署美國參眾兩院通過的排除新疆產品進入美國市場的《H.R.6256涉疆法案》，嚴重、粗暴損害中國整體利益，引發中國社會、紡織產業界和消費者的極大憤慨。對此，中國紡織工業聯合會及中國紡織全產業鏈12家行業協會共同聲明如下：

一、中國紡織產業界完全贊同中國政府相關立場，堅決反對美國單方面通過其國內立法和行政措施阻礙新疆產品進入國際供應鏈的貿易霸權行為。2020年3月、8月以及2021年3月，中國紡織工業聯合會已分別就美所謂「涉疆」法案、美「新疆供應鏈商業諮詢公告」和部分國際品牌排除新疆棉行徑發表嚴正聲明和表達強烈不滿。

二、美方最新所謂涉疆立法，試圖以「有罪推定」方式，把偽造的「強迫勞動」標籤強加於新疆維吾爾自治區出產的所有商品，開了國際經貿規則領域惡劣且危險的先例。在美海關施行所謂「可反駁的推定」，設置貿易障礙阻止新疆產品進入美國市場，同時對跨國公司自主採購新疆產品進行惡意威脅，不僅有違公平合理的市場經濟與自由貿易規則，更明顯侵害新疆各族人民通過國際貿易發展經濟、提高生活水平的正當權益，本質上是一種嚴重侵犯新疆基本人權、干擾和破壞國際供應鏈、損害國際商界和消費者利益的霸凌行為。

三、新疆棉是全球業界公認的高品質天然纖維原料，較好滿足了全球範圍內對棉制紡織品服裝的剛性消費需求，是中國乃至全球紡織工業健康可持續發展的重要原料保障。近年來，新疆地區不僅棉花種植生產保持穩定，棉紡織及服裝產業也迅速發展，為促進地區經濟發展、解決各族人民就業、改善民生福祉發揮了重要作用。

新疆棉花種植和棉紡產業是全球紡織供應鏈的重要組成部分，2021年，新疆棉產量512.9萬噸，約佔全球棉花產量的20％，美國政府打壓新疆棉花及其製品的行為，勢必嚴重危害全球紡織產業供應鏈的安全，損害全球數千萬產業工人的切身利益，對此中方紡織產業界表示強烈反對。

四、2021年1月，新疆紡織行業協會發佈了詳實、客觀的《新疆棉紡織行業社會責任報告》，報告以詳實的數據和資料充分說明中國新疆維吾爾自治區不存在所謂的「強迫勞動」。中方建議全球紡織業界各相關利益方查閱《報告》的內容和觀點，尊重從事實出發的價值觀，拒絕虛偽的政治操作，反對惡意造謠。

中方歡迎包括美國同業在內的國際品牌、機構實地走訪考察新疆棉花產區、紡織服裝工廠，獨立瞭解、判斷相關事實。我們願為相關考察和貿易投資合作提供便利與協助。

五、中方在此呼籲美國方面正視中國政府、產業界和消費者嚴正立場，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。同時，國際品牌和中國紡織業是利益和命運共同體，中方呼籲所有國際品牌尊重新疆維吾爾自治區和中國紡織產業界的正當權益，尊重全球70多億消費者的自由選擇權利，抵制明顯惡意和不公的貿易霸凌，避免商業問題政治化，不要成為美國反華勢力的犧牲品。中方紡織業界將視事態的進一步發展，支持中國政府採取相應的一切必要反制舉措，維護新疆利益和產業利益。

六、中國具有世界上規模最大、產業鏈最為完整和獨立的紡織服裝工業，國際競爭優勢明顯，同時也建成了全球最大規模的紡織服裝中間品市場和零售市場。過去幾十年的發展歷程中，中國紡織工業與大量國際品牌商、採購商形成了互利共贏的供應鏈合作關係。去年以來的新冠疫情，中國紡織產業憑借產業鏈配套、高效和產能優勢以及產業工人的不辭辛苦，為全球口罩、防護服等防疫物資保障作出了重要貢獻，美方不應過河拆橋。

同時，零售額居世界首位的中國紡織品服裝消費市場也向國際品牌完全開放。中方堅信，中國紡織產業必將團結一致，做好自己的事情，有力應對所謂「美國涉疆法案」的惡意挑釁。在所有相信正義的國內外消費者、業界夥伴支持下，中方有信心，更有能力維護好中國紡織全產業鏈的產業安全和正當權益，實現中國紡織產業可持續健康發展。

七、作為中國紡織服裝產業集體利益的代表，中國紡織工業聯合會及紡織全產業鏈12家行業協會在此承諾，將繼續堅定支持新疆棉花的種植與生產，堅定支持新疆棉及其製品在國內外的貿易與消費，全力支持新疆紡織服裝產業的繁榮與發展。中方相信，公道自在人心。中國紡織產業界將與全球夥伴緊密合作，排除干擾，全力保障國際紡織服裝產業鏈供應鏈的正常運行。

中國紡織工業聯合會

中國棉紡織行業協會中國毛紡織行業協會中國麻紡織行業協會

中國絲綢協會中國化學纖維工業協會中國印染行業協會

中國針織工業協會中國家用紡織品行業協會中國長絲織造協會

中國產業用紡織品行業協會中國紡織機械協會中國服裝協會

2021年12月25日