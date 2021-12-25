嘉義縣新港奉天宮是嘉縣信仰中心，主祀媽祖，廟內並無供奉月下老人，時常被信徒問起，因緣際會之下，廟方發現過去有段時間奉天宮觀音殿內有供奉月老，後被第一代管理人林溪和請回家中，特地委託師傅仿照重塑全新的月老神像，25日當天舉行安爐安座大典，讓月老重現新港奉天宮。

許多媽祖廟內都會供奉月老真君，奉天宮也時常被信徒問起為何沒有供奉月老？奉天宮文獻中心執行長林伯奇說，有次到奉天宮第一代管理人林溪和的後代家中，發現他家有月老神像，後來從林溪和後代口中得知，新港奉天宮歷經1904年斗六大地震及1906年梅山大地震後嚴重受創，信眾捐款重建完成後，匠師雕了一尊月老送給林溪和做為謝禮，當時供奉在觀音殿內，林溪和退休後則將月老請回家中。

奉天宮董事長何達煌表示，為感念林溪和對新港奉天宮的無私奉獻，以及林家後代與月老真君的緣分，委託師傅仿照該月老像，塑造全新的月老神像，讓新港奉天宮重現百年的月老信仰，也感謝各方力挺奉天宮好朋友出錢出力，得以讓新港月老再現。

新港奉天宮今天為月老舉辦安爐安座大典，現場有不少信眾參與儀式，廟方在月老殿設置「扭出幸福」扭蛋機，裡面有與南僑集團獨家聯名的櫻花百合姻緣皂，還有月老真君姻緣線，歡迎大家來扭出自己的幸福，還有限量72盞姻緣燈讓信徒求姻緣。