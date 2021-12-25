高雄房市熱，新成屋成新寵，鳳山區大東文化藝術中心生活圈、以及鄰近的中山路商圈，所有的大樓新屋，更是少於100戶，「富邦大無疆」2017年開賣時，每坪開價20萬元23萬元，目前新屋的開價則是介於每坪30萬元到37萬元，4年每坪漲幅在50％到60.87％之間。

富邦建設25日下午舉辦「富邦真愛聖誕節－公益暖心園遊會」，邀請富邦大無疆的住戶，在大樓前面的和德兒樂公園，齊聚同歡，感受聖誕溫馨氣氛，同時透過公益園遊會，向住戶募集發票，全數捐贈給公益團體「西恩之家」，凝聚社區力量，並藉由這場活動拋磚引玉，帶動企業以及社會對弱勢團體更多的重視。

上揚國際建築團隊三處處長施棟瀝表示，「富邦大無疆」2017年正式開賣時，每坪開價在20萬元到23萬元，目前只剩不到一成，都是40坪和60坪的產品，目前新屋的開價則是介於每坪30到37萬元，4年每坪漲幅介於50％到60.87％。

施棟瀝指出，「富邦大無疆」距離高雄捷運橘線大東文化藝術中心站，大約700公尺，開車只要3分鐘左右，也鄰近中山路商圈，因此，生活機能和交通相當便利。

上揚三處副理劉詠欣表示，在雙北擁有多幢豪宅實績的富邦建設，在鳳山的「富邦大無疆」大樓建案，是富邦建設在高雄第一個推出的建案，也是在高雄鳳山全力打造的大型造鎮計畫。

她說，在富邦大無疆尚未動工前，富邦建設就率先認養緊鄰基地的兩座公園，為住戶保留萬坪綠覆生活場域。「富邦真愛聖誕節」活動，正是選在企業認養的「和德兒樂公園」舉辦。