開幕演唱會有限量1.2萬張紙本及電子票，目前票券仍未發完，有興趣的民眾仍可選擇線上登記電子票或至桃園展演中心、中壢藝術館領實體票券。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園最大戶外流行音樂劇場「桃園陽光劇場」開幕啟用，市府自11日起推出為期3周的音樂盛典，壓軸盛典開幕演唱會將於25、26日舉行，邀請到董事長樂團、ELLOW黃宣、孫盛希、盧廣仲、蕭煌奇、魏如萱、徐佳瑩登場飆唱，限量1.2萬張紙本及電子票，民眾可選擇線上登記電子票或至桃園展演中心、中壢藝術館領實體票券。

桃園陽光劇場興建工程計畫獲文化部補助，占地面積約為2.2公頃、約可容納1.5萬人，規畫開放式的舞台及地下休息準備區域，讓表演團體可不受限於舞台規格，更靈活運用空間，未來將成為舉辦大型音樂會、演唱會等優良場地，6月竣工。

市府自11日起連續推出為期3周的音樂盛典，11、12日結合桃園鐵玫瑰熱音賞辦理競演；18、19日舉行2021桃園鐵玫瑰音樂節；25、26日為壓軸開幕演唱會，將有最吸睛的 5G科技異地共演。

市府藝文設施管理中心指出，25日晚間將由AKB48 Team TP與日本國民天團AKB48成員國際連線。另外還有桑布伊、董事長樂團、黃子軒與山平快、第二代馬蘭吟唱隊，以多元族群融合傳達台灣流行音樂的多樣貌，更有歌手YELLOW黃宣、孫盛希連袂EeLin伊林名模登台表演。

26日晚間則有盧廣仲、蕭煌奇、魏如萱、徐佳瑩、DJ DinPei及吳獻，帶來精彩的演出。藝設中心指出，除了精彩演唱會外，2天現場還有科技秀供民眾觀賞拍攝，更安排超過50攤創意市集，結合吃喝玩樂、文創手作，寓教於樂並發放限量的限量紀念手環與螢光棒，作為開幕紀念。

藝設中心表示，開幕演唱會有限量1.2萬張紙本及電子票，目前票券仍未發完，有興趣的民眾仍可選擇線上登記電子票或至桃園展演中心、中壢藝術館領實體票券。