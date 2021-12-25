行政院長蘇貞昌表示，竹科X基地的動土就像未來的大新竹，帶來大願景、大希望。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅表示，竹科X將以軟扶硬、軟硬整合，2024年完工後將創造2800個就業機會。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）今天主持竹科X基地首棟大樓的動土儀式。（陳育賢攝）

聚焦AI（人工智慧）、IoT（物聯網）等軟體產業的竹科X基地第一軟體大樓首棟大樓，25日在蔡英文總統主持典禮下，正式動土開工，預計2024年3月完工，未來全區開發可提供2800個就業機會，創造年產值196億元及關聯效益490億元。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅、科技部長吳政忠等多人，今天共同參與、見證竹科X基地首棟大樓的動土儀式，蔡英文表示，台灣在世界半導體產業鏈佔有領頭羊地位，尤其是在這波疫情當中，全球對台灣晶片需求越來越高，再次凸顯台灣高科技產業的重要性。

她說，硬體方面，台灣的IC代工全球市占率全球第一；IC設計封裝測試位居世界第2；LCD、LED及太陽能板等產業，穩坐全球前3名，成為台灣高科技產業最堅實的「硬實力」展現。

蔡英文指出，為讓台灣高科技產業發展邁入新紀元，我們在既有優勢之上，全力投入更多軟體的創新及研發，竹科X基地未來將積極發展AI、5G、資通訊以及大數據產業，相信能成為帶動台灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落。

蘇貞昌表示，台灣在最困難的時刻，交出最亮眼的時機，今年台灣創下3個「21」奇蹟，包括連續21個月外銷訂單成長；投資率佔GDP是21年來最高；還有失業率是21年來同期最低。今天基地的動土就像未來的大新竹，帶來大願景、大希望。

林智堅指出，竹科685公頃用地已經飽和，竹科X是都市型科學園區，也是國家未來發展的需要，中央投入超過183億元打造，未來將以軟扶硬、軟硬整合，2024年完工後將創造2800個就業機會。

竹科X並開創了3大典範，首先是中央地方攜手合作的典範，再來竹科X為都市型科學園區的典範，透過都市計畫與市地重劃，將科學園區立體化，並結合國際展演中心及兒童探索館，兼具科技與人文；最後則是創造第2條曲線的典範，打造竹市第2條科技廊帶。

竹科管理局指出，竹科X基地3.74公頃，將規畫興3棟軟體大樓，第一軟體大樓將建造地上12層、地下2層鋼構建築，並規畫有49個單元的標準廠房。

未來主要推動目標，包括產業結構再升級與跨界人才網絡整合，預計於2024年第1季完工、上半年起供廠商租用，第2棟及第3棟大樓續於2025年底完工，目前已接獲多家廠商洽詢X基地狀況，其中4家IC設計公司提出進駐需求。全區開發完成預期可提供2800個就業機會，創造年產值約196億元及關聯效益約490億元。