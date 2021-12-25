中央流行疫情指揮中心在今年5月將全國升為三級警戒，並要求全國托嬰中心、幼兒園、學校等不得開放，與此同時育有兒童的醫護人員也夾在抗疫與家庭的三明治中，但新北市永和民權社區在疫情期間提供醫護、消防員等防疫人員的孩子照顧服務，讓他們能夠安心抗疫。

老盟持續推動「偏鄉社區共好高齡人力再用計畫」，今年共培育5個社區，包括嘉義大埔社區、台南大內環湖社區、高雄杉林好家園、花蓮豐濱磯崎、新北永和民權，總計有1萬8425人長者參與；老盟秘書長張淑卿說，目前政府仍把老人視為被照顧者，但隨著高齡人口越來越多，應該看見老人有更多的可能。

新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，社區許多長者過去曾經為了領取更多育兒補助因而上過保母相關課程，但往往等到孫子孫女上學後就不再照顧孩子，甚至往往就在家中看電視、等孫子放學回家吃飯。

但邱秀蘭說，現今社會以小家庭為主，許多新婚的家庭沒有「支援」，因此就心想媒合這些長者出來提供服務，再加上社區顧問中有小兒科醫師提供長者照顧技巧，因此就成立「爺奶送托站」；而今年5月疫情爆發期間，除了聽到有便當店拒絕送便當至醫院外，也聽聞許多幼兒園、托嬰中心聽到嬰幼兒家長是防疫人員就拒絕送托，因此也緊急提供協助，包括製作便當、提供臨時托育服務等協助渡過難關。

花蓮縣豐濱鄉磯崎社區則邀集高齡長者組成「高齡修繕團」，至今已協助多個弱勢家庭，也參與到部落文化健康站的建造過程。