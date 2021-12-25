新北市政府今舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美一同出席活動，攜手拍賣全運會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺個人比賽戰袍，另外也推廣彰化縣的芭樂、烏魚子等農漁產品，用行動力力挺小農。（蔡雯如攝）

新北市政府今舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美一同出席活動，攜手拍賣全運會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺個人比賽戰袍，另外也推廣彰化縣的芭樂、烏魚子等農漁產品，用行動力力挺小農。（蔡雯如攝）

新北市政府今舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，除了召集清潔隊、民間團體拍賣二手物外，也首度擴大號召縣市一起做公益。新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美一同出席活動，攜手拍賣全運會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺個人比賽戰袍，另外也推廣彰化縣的芭樂、烏魚子等農漁產品，用行動力力挺小農。

環保局指出，清潔隊回收的物品中，常有輕微損壞但功能正常的物資，經過隊內修繕達人巧手整理，就能重新使用，新北市府已連續7年舉辦耶誕跳蚤市場，由於腳踏車、電扇和各式小型家電等物品價格實惠，一開賣就立刻被搶購一空，市府今年也邀請民間單位、知名Youtuber頻道「妞妞TV」、「我是老爸」來響應，設置約48個攤位，現場蒐集超過9000件二手好物販賣，盼達到重複再利用的目的。

環保局表示，活動全數物品拍賣後，可減少15噸垃圾量，相當於1萬1688公斤的CO2排放量，對環保助益多多，而本次義賣所得也將全數納入「新北市愛心大平台」相關專戶，將環保結合公益，幫助弱勢團體。

為了響應公益，侯友宜與王惠美攜手拍賣國手蔡明諺個人比賽戰袍，最終以3萬元標出，而王惠美也號召新北市彰化同鄉總會分別對新北市和彰化縣捐出300萬及100萬元做公益，並與侯友宜參觀彰化縣農漁產品專區，推廣芭樂、烏魚子等農漁產品。

王惠美說，很高興能到新北耶誕城作客，彰化縣26個鄉鎮的農會、青農優質產品都會在跳蚤市場攤位展售，彰化縣是農特產品的大縣，每個季節有個別的農漁產品，這次這次帶來的芭樂口感甜脆，烏魚子口感綿密不死鹹，可說是饕客年年指名搶購的黃金美味，歡迎大家踴躍訂購。

侯友宜表示，耶誕環保挖寶趣25、26日都會結合彰化特色，展售芭樂、烏魚子及米糧產品等彰化優質的農漁特產，還會介紹彰化縣休閒農遊資訊，市府一樓大廳即日起至29日止也會展示彰化耶誕百果樹及農遊地圖書，呈現彰化縣農漁特產品及休閒農業特色，歡迎新北市民逛歡樂耶誕城時，除了購買二手物做愛心外，也多逛逛彰化攤位，了解彰化的產品。