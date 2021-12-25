王力宏15日宣布與李靚蕾離婚，之後遭女方爆出他私生活紊亂，核彈式控訴讓王力宏優質形象大崩塌，期間王力宏悄悄回台，入住大S前夫汪小菲經營的S Hotel進行隔離，依衛服部規定，入境台灣住在隔離飯店7天後可返回自家7天居家檢疫（7＋7方案），而今晚（25日）王力宏屆滿7天隔離，他可選擇繼續待在S Hotel完成後續的7天檢疫隔離，也可選擇返家執行；對於王力宏將留在飯店還是返家？他所屬的宏聲音樂今回應：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」

按照規定，王力宏今天就可以出關回家繼續隔離，但之前傳他此行返台主要是為了跟李靚蕾談判離婚細節，若返家自主隔離非但不能接觸家人，還得麻煩家人為他準備餐點等生活必需品，不僅如此，家人一舉一動必定成為媒體緊盯焦點，以目前王力宏與李靚蕾2人關係來看，應不適合安排他返回價值4.8億豪宅「吾疆」自主隔離。不過王力宏除了吾疆，在北市忠孝東路還有1間他當年出道不久即購入的「國庭」，也不排除他會回到這裡進行隔離。

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