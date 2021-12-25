木蘭足球聯賽25日進行今年最後1輪比賽，高雄陽信開賽僅30秒就由隊長若林美里頭槌破門，創下木蘭聯賽開賽第2快進球紀錄，加上李綉琴終場前攻入本季第5球，讓陽信以2比0擊敗台北熊讚，單季6勝也創下隊史最佳成績。

「大家聖誕節快樂！可以在聖誕節這天拿到勝利非常開心！」若林美里賽後受訪時表示，去年只到台灣3個月，今年順利完成一個完整賽季，跟隊友的溝通也做得更好，很開心最後能踢出不錯的成績，「希望明年繼續在這邊踢球，謝謝陽信！也謝謝大家今年的支持，希望明年有更多觀眾來到球場為我們加油！」

高雄陽信賽前為前木蘭國腳陳葦凌（右）舉辦引退儀式，由技術總監賴冠州代表獻花。（中華足協提供）

高雄陽信從去年1勝、第6名墊底，到今年拿下第3名，若林美里當居首功，於今天賽前獲頒第7輪最佳進攻獎。今年若林前兩顆進球都是頭槌，不過都是趁角球攻擊，今對熊讚才剛開賽，陽信前鋒楊雅涵回傳，左翼湯詠晴起腳吊中，若林美里一個箭步搶入小禁區前緣，甩頭將球頂入球門左下角，替陽信先馳得點。

「今年能用頭槌頂進3球，我想訣竅是要判斷吊球者的時間點，不要太早進入區域內。」若林賽後表示。

陽信賽前落後排名前2的台中藍鯨、花蓮3分，數學上仍有爭冠機會，但因淨勝球落後8球以上，總教練陳建志坦言球數追不上，最後1輪雖仍全力求勝，也要盡可能讓本季較少出賽的球員上場。陽信賽前就替前木蘭國腳陳葦凌舉辦引退儀式，並讓她先發踢滿上半場比賽，中場休息後才退場交棒。

高雄陽信前鋒李綉琴（中）在快攻中射門破網，台北熊讚門將王郁婷（右）出擊封阻不及。（中華足協提供）

陽信此役另一任務是讓賽前各進4球的李綉琴、楊雅涵競爭金靴后，結果第81分鐘後衛吳愷晴送出過頂長傳，李綉琴趕在熊讚門將王郁婷出擊前右腳射門破網，進球數追平榜首的花蓮前鋒譚汶琳，也鎖定最終比分。

陽信以6連不敗結束今年球季，也是木蘭聯賽復賽以來唯一保持不敗的隊伍（4勝2和），6勝、積分20、排名第3均創隊史新猷；台北熊讚則以4連敗、連3輪輸0比2結束本季，最終戰績2勝2和6負，積分未能超越本輪稍後出賽的新北航源，以隊史最差的第5名作收。