冬天除了節慶氣氛讓人興奮不已，各家美妝品牌推出的限量彩妝也讓人引領期盼，LUNASOL、M‧A‧C、PUPA今年冬季推出的限量品全面激起美妝控的收集慾望，其中LUNASOL的限量眼盤全台僅300盤，M‧A‧Cx L限量12色眼影盤上市一周內全台售罄，近日終於從國外調貨來台，想入手就要儘快搶。

▍1.LUNASOL晶巧霓光眼彩盤金炫特藏版

今年冬天LUNASOL推出絕美的「晶巧霓光眼彩盤金炫特藏版」，集結LUNASOL在台近20年來經典色澤，打造出令人難忘的8色之選，8種質感的8色眼彩盤首次推出，粉質升級並帶濕潤質感更能服貼於肌膚，持久理想妝效，盡情妝點冬日節慶。

LUNASOL晶巧霓光眼彩盤金炫特藏版自然光下手部試色。（邱映慈攝）

LUNASOL晶巧霓光眼彩盤金炫特藏版黃光下手部試色。（邱映慈攝）

明艷紅、深邃棕，耀眼光芒悉入眼彩盤，無論單擦或混搭，都能創造不同以往的眼神。華麗、雅緻、時尚，任何表情皆耀眼。LUNASOL打造實用又美麗的節慶眼妝盤，每一色都時髦、每一色都好上手，每一年看都是經典，全台限量300盤終極登場。除了眼彩盤，LUNASOL另外推出紅絲絨蛋糕色調的終極頰彩「晶巧霓光頰彩EX05 Garnet Glow」，閃耀光色相互交融，打造由內而外透出般，自然紅潤的立體美顏，任何膚色都能協調。

晶巧霓光頰彩EX05 Garnet Glow手部試色。（邱映慈攝）

▍2.M‧A‧C X LISA限量聯名彩妝

自2020年LISA擔任M·A·C品牌代言人起，全球彩妝迷就不斷敲碗許願潮流女神LISA的個人彩妝系列，今年冬天願望終於實現，M·A·C推出LISA個人首款聯名彩妝，由LISA親自設計，LISA表示：「這是我擔任M‧A‧C品牌代言人以來最特別的計畫，我策劃了整個系列內容，每一種色調、每一個產品、以至於名稱到包裝的設計，所有細節的安排，對我而言都具有相當特別的意義。」

LISA選擇紫色和閃耀光澤作為限量聯名彩妝主要外觀，以凸顯出現代而迷人的感覺，包裝上的簽名選擇帶有螢光感的黃色，像是閃耀的霓虹燈，為這個系列帶來酷酷的嘻哈感和都市氛圍。（邱映慈攝）

本系列包含M·A·C x L限量12色眼影盤、限量絲柔粉霧唇釉、雪絨花打亮等，全系列產品包裝LISA將自己的風格融入，原創、大膽，令人難忘，屬於LISA最愛的顏色都在裡面。M·A·C x L限量12色眼影盤擁有霧感、絲緞光，以及亮片高光不同種質地與色彩，LISA希望它成為一個能駕馭所有妝感的產品，可以毫不費力地打造自然柔和以及性感的日常，甚至也輕鬆駕馭華麗閃耀的夜晚派對妝容。

MODEL示範M·A·C x L限量12色眼影盤妝容。（邱映慈攝）

M·A·C x L限量12色眼影盤手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範M·A·C x L限量雪絨花打亮。（邱映慈攝）

▍3.PUPA璀燦冰花系列彩妝

PUPA璀燦冰花系列以獨自漫步在冬季花園裡，被綻放盛開的玫瑰花所圍繞的意境，詮釋儘管在冷冽的環境仍綻放出那份燦爛的美麗，既沉著又帶點優雅的氣質。

PUPA璀燦冰花系列彩妝。（邱映慈攝）

璀璨冰花系包含「眼影盤、頰彩、唇膏」，還特別推出潤澤修護雙星「潤澤高效精華及滾珠修護油」，加強保濕及乾燥修復，對抗因為季節變換所引起的肌膚問題，讓妝感更顯服貼。整體系列以乾燥玫瑰色加上宛如金黃陽光灑下的溫暖色調，更貼合亞洲人的膚色，也映襯出肌膚的精緻跟閃耀的立體度及花卉感的紅潤效果。

潤澤高效精華及滾珠修護油以西番蓮油加入具有顯光澤感配方，提供深層滋潤保濕效果。（邱映慈攝）

「璀燦冰花亮澤頰彩#閃耀玫瑰」添加極細的金色珍珠粉，加上細緻的柔焦粉末，打造宛如玫瑰綻放時的粉嫩透光的好氣色，同時添加玫瑰香氛，上妝時好療癒。（邱映慈攝）