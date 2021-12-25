蔡英文喊縮短寒暑假 柯文哲：長短不重要、重點是內容

蔡英文總統喊寒暑假不要太長，讓學生一片哀嚎，台北市長柯文哲25日表示，長短不重要，重點是裡面有什麼內容，對於現在正規教育，有其他的學習恐怕更有意義。

柯文哲今午出席公館耶誕節活動，對於蔡總統要縮短寒暑假，他表示，看看寒暑假裡面做什麼事情，長短不重要，要看裡面有什麼內容。

柯文哲說，全世界多元學習，對學校比較固定學習反而不重要，對這種正規教育，其他的學習恐怕更有意義，如果每天在家裡發呆當然不好。