蔡英文喊縮短寒暑假 柯文哲：長短不重要、重點是內容 16:302021/12/25 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（右二）25日參加公館耶誕季活動。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文喊縮短寒暑假 柯文哲：長短不重要、重點是內容 訂閱影音： 中時新聞網 蔡英文總統喊寒暑假不要太長，讓學生一片哀嚎，台北市長柯文哲25日表示，長短不重要，重點是裡面有什麼內容，對於現在正規教育，有其他的學習恐怕更有意義。 柯文哲今午出席公館耶誕節活動，對於蔡總統要縮短寒暑假，他表示，看看寒暑假裡面做什麼事情，長短不重要，要看裡面有什麼內容。 柯文哲說，全世界多元學習，對學校比較固定學習反而不重要，對這種正規教育，其他的學習恐怕更有意義，如果每天在家裡發呆當然不好。 民進黨強推竹竹合併 柯文哲酸：傲慢、傲慢、再傲慢 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 #寒暑假 #柯文哲 #長短 #內容 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8點檔男星挑戰最野性耶誕老人 自曝「裡面不要穿」 19:382021/12/23 娛樂 柯文哲提覆議案遭否決 北市議會維持原議：重發敬老金 14:512021/12/22 政治 心好小姐的音樂田野（下） 04:102021/12/23 藝文副刊 與綠關係生變 柯文哲：不是喊台獨就能貪汙 11:552021/12/24 政治 海納百川》先解決通膨 挽救民生吧（王麗莎） 19:082021/12/22 海納百川 蔡英文籲寒暑假別太長？ 府：非縮短所有寒暑假 15:282021/12/25 政治 宮部美幸作品搬上舞台 曉劇場《之間》反映時代現象 22:032021/12/23 生活 1922預約平台「暫停營業」 柯文哲怒：疫苗從頭到尾沒規劃 12:022021/12/24 生活 蔡英文提議「寒暑假別太長」學生暴動 網狂酸：奴才要打小培養 22:202021/12/24 生活 柯嗆鬼扯 乾脆全由小英指定縣市長 04:102021/12/22 焦點要聞 搶銀髮票 北市藍綠聯手復發敬老金 04:102021/12/23 政治要聞 政治熱門新聞 誰最適合擔任下屆總統？最新民調搶先曝光 - 政治 張亞中、彭文正為論文門號召25日上凱道 街訪民調一面倒 - 政治 台中第二選區補選選戰倒數 「內部民調」曝光 - 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰贏？網站最新預測差距驚人 - 政治 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。