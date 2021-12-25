我曾以這個題目，在粉絲專頁「樂活分享人生」問大家的意見，居然有超過4百則的留言。網友的選擇各半，當然也有人說該買的是0050、0056。以下這篇文章就是我的看法，供大家參考。

這個題目必須有幾個假設：你目前正在租房子，而這2百萬元就是你所有的現金，並足夠作為買房的頭期款，同時你目前手中並沒有台積電。為求簡單起見，我的選項只有台積電，沒有其他個股，也沒有0050、0056。

我會選擇「買房」。就算你不同意， 也請你耐心看下去我的理由。

考量穩定度

最重要的理由是， 房子是「確定」的， 而台積電是「不確定」的。我絕對不是因為台積電這個禮拜從上週收盤673元，跌到本週收盤591元，跌了82元，或是說跌了12.2%（編按：作者撰寫當時的價格），我才說該買房的。就算它繼續漲12%，我還是會建議買房。

它一週跌了12.2%，不就是「不確定」嗎？支持該買台積電的人或許會說，跌到6百元以下買，不是很好嗎？只要漲回670元，不就立刻賺超過13%嗎？會反彈嗎？會漲多少呢？難道它就不會繼續跌嗎？這不也是「不確定」嗎？

台積電一路上漲時，媒體盡是看好的言論，等到下跌時，就開始提出各式各樣的警語。任誰買了台積電，心情都一定會七上八下，因為大家並不是真的「知道」台積電好，而都只是「聽說」罷了。既然都是聽說，就容易受到消息或各家看法的影響，買了不知會不會跌？也不知何時該停利？如果套牢，又很難決定是否要停損？

有些支持買台積電的人是因為「2百萬元頭期款怎麼買得到房？」但我完全不同意這個理由。現在買房自備款只需2成，換句話說，2百萬元當頭期款就可以買到總價1千萬元的房子，雖然在台北市一定買不到，但絕對至少可以買在新北市。

買得起＞會增值

我常說人生的第一間房子，考量點是「買得起」，而不是「會增值」。很多人誤會買房是為了投資賺錢，所以當然優先考慮地點，但是地點好，就很貴，貴了就買不起，買不起就放棄，放棄了就安慰自己這樣生活品質會比較好，還自我催眠說資金可以拿來投資，可以賺更多。

或許有人會反駁我，先拿2百萬元去買台積電，賺到錢就可以買更貴，更有增值性的房子。但你「確定」能賺到錢嗎？

假設你買了一間1千萬元的房子，需要跟銀行借8百萬元，分30年還，現在貸款利率1.3%算，每個月本利攤還約3萬元，或許比你去買台積電，然後租一間公寓的房租多一點點，但差距應該不算大。

雖然你的2百萬元拿去買了房，就賺不到台積電股價「可能」的上漲利潤，但至少未來將會擁有一間屬於自己的房子。

房子難道不會買貴嗎？當然有可能，但如果自住，就算買貴又何妨？它至少不像有些個股買了之後，可能會下市消失，屆時所有投資都灰飛煙滅了。況且，你能確定房價一定會下跌嗎？

0056殖利率5%遠高於房貸利率1.3%

你買了房之後，千萬不要急著還清，繼續拿薪水買更安全的0056，一年股息殖利率至少5%，比房貸利率1.3% 還高很多，不是擺明著套利嗎？這時，我不建議買台積電，因為它的股息殖利率現在只有2%左右，只能寄望價差來獲利，但這樣風險當然就會比較高。

如今買房，真正困難的是頭期款，之後每個月的房貸負擔和房租相去不遠。既然你都有了2百萬元，頭期款就有了著落，為什麼不去買「確定」、「知道」的房子，而要去買「不確定」、「聽說」的台積電？

沒有2百萬元的人不必考慮這個問題，但當你未來真的靠投資賺到2百萬元時，還是要面對它。

房子是「確定」的，而台積電是「不確定」的。

＞＞書籍簡介

ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀

作者： 施昇輝

出版社：商業周刊

出版日期：2022/01/06

＞＞作者簡介

施昇輝

1960年生，台大商學系畢業。2003年，離開職場，成為專職投資人。在2012年底將他那套超簡單的佛系投資心法，寫成《只買一支股，勝過18%》一書後，華麗轉身成為最受歡迎的暢銷理財作家，自此展開寫作生涯，迄今已出版14本書，涵蓋理財、人生、旅遊，和電影。他從不以「理財專家」自居，喜歡大家以「樂活大叔」來稱呼他。除了因為他的「投資技巧」簡單易行外，他正向的「人生態度」更讓大家得到很多啟發，而吸引眾多粉絲長年追隨。