安倍晉三以鋼琴彈奏「花正在開」。(1分43秒左右開始)

前日本首相安倍晉三平安夜在推特上發布一則自己以鋼琴彈奏「花正在開」(花は咲く)的動態與影片連結，並引發日本網友熱烈回響，目前為止，已經被轉推4千多次，有2萬多個喜歡。同時，安倍晉三彈鋼琴的影片，點閱也有20幾萬。

安倍晉三24日在推特上發文表示，自己受邀在10月舉辦的「JAPAN SPIRIT CONCERT 2021」上演奏鋼琴以及致辭，並附上當時演奏的畫面。同時，安倍晉三也透露，自己已經有60年沒有碰過鋼琴。

安倍晉三在影片中表示，面對新冠肺炎帶來的困難，希望日本國民能夠團結起來，互相扶持，一起克服疫情的難關。他還提到，自己學習鋼琴只學到了小學1年級，大概也就是學完「拜爾」之後就沒有繼續彈鋼琴，直到自己66歲了，中間都沒怎麼碰過鋼琴，是在其他人的建議下，稍微練習之後挑戰這首曲子。

有不少網友在安倍晉三的推特上留言表示，「60年沒有碰過鋼琴，還能夠彈的那麼順」、「謝謝你讓我們在聖誕夜能聽到這麼棒的演奏」、「感受到十分強韌的意志，聆聽這首曲子時，猶如春風拂面一般」。

此外，安倍晉三所彈奏的「花正在開」，是由電影導演岩井俊二作詞、作曲家兼野洋子作曲，這首歌曲是為東日本大震災的災民籌款來幫助他們復興和支援的主題曲之一。