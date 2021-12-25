在運動競技場上除技術以外，年紀也可能是影響成績關鍵，在大多數運動比賽超過35歲就算「老將」了，但巴西41歲游泳好手桑托斯(Nicholas Santos)可不這麼想，明年2月要滿42歲的他仍是一尾活龍，今年在阿布達比短道世錦賽男子50公尺蝶式摘下金牌，創有史以來此賽事奪金最年長紀錄。

Men's 50m Butterfly FINAL #FINAAbuDhabi2021



41yr old 🇧🇷 Nicholas SANTOS is WORLD CHAMPION again!!

The first man to win this event 3 times at the Short Course! #swimming pic.twitter.com/S9KuzDvIR0 — FINA (@fina1908) December 20, 2021

厲害的是他打破的是自己所創的紀錄，在2018年杭州世錦賽他也奪下了金牌，當時他38歲，今年再次以41歲高齡寫下紀錄，可說是「越老越勇」，或許年齡對他來說並不算太大的問題，相信就他目前的水準，還是能夠在游泳池繼續拿下好成績。

另外他努力在生涯保持健康，也是能保持競爭力的原因，桑托斯游泳生涯都沒受過大傷，這讓他維持著良好狀態，而這同樣是他自己努力得來的，因為他擁有物理治療學士學位，並經營了一家「力量和體能訓練公司」，使他在訓練上更有效率。

A prova do tri-campeonato de Nicholas Santos nos 50m borboleta pelo Mundial de Piscina Curta.



Nicholas, aos 41 anos, se tornou o campeão mais velho da competição.



Um MONSTRO! 🔥pic.twitter.com/HthjPanJbw — Piu Esportes (@piuesportes) December 20, 2021

桑托斯身高193公分、體重87公斤，擅長自由式和蝶式，他除了競技狀態良好，身材也相當結實壯碩，而不只世錦賽，他曾代表巴西參加2008年北京奧運、2012年倫敦奧運，在短道泳池一直都是桑托斯的專長，尤其是短距離50公尺項目，這樣他可以避免轉身、耐力上的劣勢，進而拿下好成績。