新北市長侯友宜受邀出席元坤盃橄欖球賽開幕，並且下場開球展現球技。(大會提供)

新北市長侯友宜與元坤盃參賽選手合影。(大會提供)

元坤盃橄欖球賽主辦人、義大醫院院長杜元坤與參賽選手加油打氣。(大會提供)

第二屆元坤盃七人制大專橄欖球邀請賽，25日聖誕節於新北市板橋第一運動場熱鬧開踢，雖然寒流過境，但澆不熄參賽選手的熱情，義大醫院院長杜元坤表示，橄欖球比賽很適合全家一起觀賞，加上耶誕節又是大家歡聚的日子，因此，希望國人能多支持這次比賽，享受不一樣的耶誕假期。

受邀到場參加開幕典禮的新北市長侯友宜笑稱，「我雖然不會踢橄欖球，但非常支持體育運動賽事在新北市舉辦，更何況今年全運會新北市拿下橄欖球賽冠軍，也讓橄欖球動在新北市得以蓬勃發展起來，希望在杜院長的大力支持下，台灣橄欖球能成功踢進國際舞台。」

橄欖球早年是國內享負盛名的運動，尤其是台北建中與台南六信的南北對抗更是家喻戶曉，1998年曼谷亞運奪下銅牌，將這項運動推到巔峰，可惜近年來持續下滑，讓橄欖球界人士深感不捨，就讀台北醫大時加入橄欖球隊的義大醫院院長杜元坤決定挺身而出，去年首辦元坤盃獲得好評，今年第二屆擴大舉辦，不但將男子組分為公開組與一般組，讓實力接近的球隊能有更精彩的對抗，還邀請了兩支女子隊表演，提供熱愛橄欖球運動的球迷有視覺上的享受。

本屆橄欖球賽事有幾項創舉，第一為增加電視裁判(TMO)，電視裁判(TMO)國際賽會上已推行多年但國內窒礙難行，本次比賽特加入電視裁判(TMO)為國內橄欖球一大創舉實為難得。第二國內多家廠商鼎力贊助。杜元坤院長再此次比賽更號召多家廠商協助比賽，大家共襄盛舉更為將來國內橄欖球職業賽或企業聯賽開創先機注入希望。

現年61歲的杜元坤，事業有成不忘投身公益、回饋社會，在基層推廣更是出錢出力，重組母校台南一中橄欖球隊並出錢全力贊助訓練、參賽等經費，6年前捐給台北醫學大學2000萬元，日前提供台北市大校隊每年200萬、總計10年多達2000萬元，並將醫療結合運動發展，培育出更多年輕好手。

杜元坤強調，橄欖球最著重的就是相信隊友、尊動對手、服從裁判，這是一項非常有傳承的運動，尤其是適合亞洲人發展，日本在上次世界盃就踢進8強，可見得台灣也能夠發展起來，第一目標就是由企業界支持成立甲組球隊，第二目標是希望6年後看到國內有職業球隊，終極目標就是希望未來能在國際舞台上看到中華健兒站上頒獎台。

競爭最激烈的就是大專公開組，尋求衛冕的台北醫學大學首戰12比7擊敗台北市立大學，可惜次役就踢到鐵板，12比26不敵台灣體育大學。大運會冠軍隊伍長榮大學，24比19險勝文化大學；以全運會奪冠班底的台灣師範大學17比10擊敗文化；北市大則在吞下首敗後立刻回過神來，43比0擊潰海洋大學，台灣體育大學52比0輕取還洋大學，目前2戰全勝，穩進4強。