狹窄巷弄常造成救災及通行的阻礙，新北市政府工務局2013年起實施瓶頸打通專案，跨局處合作打通、連接巷道，截至今年底為止，共計開通114條瓶頸道路、總長度約5673公尺。

工務局長詹榮鋒說，瓶頸打通專案遍及全市17個已施行都市計畫的行政區，相較以市價徵收取得土地的費用，約可節省約近10倍以上經費，讓市府在有限的資源下發揮最大效益，減輕市庫負擔並確保鄰里巷道通行安全。

新工處指出，新店區二十張路129巷2弄是最近打通完成的案例，地方反應該巷弄長期為私人停車占用，導致車輛無法通行，經市府團隊進一步調查發現，該處為彰化縣員林市公所管理土地，經多次溝通協調後，順利將土地撥用並完成瓶頸打通，讓附近居民免去繞道之苦，道路已於12月22正式通車。

新工處表示，今年度瓶頸案件共計完成12件，分別位於中永和、土城、樹林、板橋等地，目前還在施工中的案件為「新店區中正路328巷42弄與建安街」、設計中的案件為「中和區中山路2段3巷22弄新設瓦窯溝陸橋工程」，兩案都預計會於明年完工，為民眾創造更優質的生活機能及居住環境。