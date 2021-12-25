台中市台灣囝仔教育發展協會與台中蓮荷蔬食，25日在北屯區舉辦「蔬食公益音樂Party」活動，場面溫馨。（馮惠宜攝）

台中市台灣囝仔教育發展協會與台中蓮荷蔬食，為推動蔬食活動，25日在北屯區舉辦「蔬食公益音樂Party」活動，現場除有素食夜市、安全玩具手作及跳蚤市場義賣外，也結合偏鄉孩子弦樂團小提琴音樂表演，透過輕鬆音樂，讓民眾感受蔬食的益處。

現場除有約20攤素食攤位、安全玩具手作及跳蚤市場義賣外，也有易經命理、刮痧拔罐、民俗療法，以及來自偏鄉孩子弦樂團小提琴，加上20位古箏老師團體演奏，吸引約700人參加，讓假日公園宛如嘉年華會，包括立委莊競程、市議員曾朝榮等人也都到場與民眾互動，氣氛熱絡、溫馨。

莊競程、曾朝榮表示，地球暖化已造成人類生活環境嚴重的傷害，台中市台灣囝仔教育發展協會與台中蓮荷蔬食鼓勵民眾多吃蔬食愛護地球，不僅協助蔬食餐廳挺過疫情，走出困境，提升競爭力，蓮荷蔬食餐廳長期熱心公益活動，捐贈蔬食餐，關懷社區弱勢居民，也讓弱勢族群得到幫助。

台中市台灣囝仔教育發展協會理事長許嫚芯指出，近年因地球暖化影響，以及疫情衝擊，動物性食物隱藏許多抗生素及有害物質，易造成人體細胞病變及癌化，該協會結合起緣餐廳董事長蕭孟瑩等人，共同推動素食蔬食活動，為地球環境盡一份心力。

許嫚芯說，改變全球暖化危機，從飲食的選擇開始；愛護環境，從蔬食出發。今年首次使用「環境、蔬食、愛護」三主題，結合素食夜市、音樂表演、義賣活動及樂器演湊，用音樂饗宴，走入社區藝術文化，帶動社區居民對社區關懷，一起度過2021年最後一個溫馨的節日，非常有意義。