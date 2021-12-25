國立台東女中25日舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中25日舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中25日舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中25日舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中25日舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中25日於台東桂田喜來登酒店舉辦第6屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣，集結美術班師生作品及藝術家捐贈藝術品進行公益聯展及愛心義賣，所得將全數捐助給財團法人牧心智能發展中心。總策展人康毓庭長期在教學中傳遞奉獻、公益的精神，她說「美感的最高境界是良善」。

康毓庭致詞時幽默表示，「今天像女神對不對？其實我平常在校園都比較像女工！」台下哄堂大笑。她常在教學中傳遞公益精神，進而引導學生創作作品，讓學生不僅學習美術的技藝，更以一己之力回饋在地。她除了感謝所有支持她義賣的所有藝術家外，也說「其實每次舉辦，都不知道會不會有下一屆」。

由大溪國小合唱團演唱揭開序幕，現場以編織捕夢網、植物移染圍巾及抱枕、永生花燈盅、手繪植物杯墊環繞四周。康毓庭說，今年主題由校長王垠訂為「植夢」，與她的課程理念不謀而合，現場義賣作品巧妙融入植物元素外，她更希望每個學生、每個人都能建築、追逐自己的夢想，每天都能有目標地前進，若行有餘力就幫助別人築夢。

除了前台東大學人文學院院長林永發、名畫家曾興平、版畫藝術家羅平和、高嘉宏、書畫藝術家柯良志、台北雕塑藝術家簡俊成及台東在地畫家徐秀美等各地藝術家群起響應捐贈作品，另日前由台東女中美術班學生帶領牧心院生共同創作的8幅西畫作品，也捐出參與義賣，現場共有達近300件藝術工藝作品。

據了解，公益聯展在台東桂田喜來登酒店藝文中心展出，展期於25日至30日止，期望民眾給予台東女中學生及活動團隊與藝術家們支持。康毓庭說，希望每個人都能為自己築夢，有餘力協助另一個人築夢，默默行善，默默守護需要被幫助的人，給予社會更多溫暖。