台南一名余姓男子去年8月間，透過交友軟體認識一名女子小婷（化名），詢問對方要不要來家中看貓，沒想到小婷赴約後前往余男的住處，遭到余男性侵。台南地院審結，依妨害性自主罪，判其3年4月有期徒刑。

判決書指出，余男於2020年8月間透過交友軟體認識女子小婷，兩人私下交換聯絡方式後，小婷向余男哭訴心情不好，余男則向她提議「要不要來我家看貓？」小婷沒想太多便答應，同時前往余男的住家。

兩人抵達余男的家中後，便在房內聊天，後來小婷躺在床上休息，余男一時沒忍住慾望，便開始對著小婷動手動腳，意圖做壞壞的事，無視小婷一直大喊「不要」，強行性侵得逞。

檢警偵訊時，余男不否認透過交友軟體認識小婷，也不否認有與其發生性關係，但強調並未違反對方意願，還控訴小婷起初答應來家中就是有意「約砲」，且小婷主動躺在他的床上，他才認為小婷也有發生關係的意思。

台南地院法官勘驗證據，認為小婷的證述前後符合，且事後出現情緒低落、恐懼與輕生反應，對陌生男性相當敏感，認定其遭到余男性侵屬實。

法官認定，余男僅為了滿足自己慾望，便無視被害者的性自主權，在違反其意願下強行發生性關係，且犯後態度非佳，審酌一切犯罪情狀後，依強制性交罪，判其3年4月徒刑。

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