為肯定蘭潭國小在天文教育上的貢獻，國立中央大學特別將新發現的一顆小行星命名為「蘭潭」，是全台首次以國小校名命名的小行星，中央大學校長周景揚25日蘭潭國小校慶當天到校頒贈「蘭潭小行星」銘板，成了蘭潭國小最好的生日禮物。

中央大學校長周景揚率領中央大學天文研究所所長周翊、鹿林天文台台長林宏欽等人，到蘭潭國小頒贈「蘭潭小行星」銘板，由嘉義市長黃敏惠代表受贈。

今年中央大學鹿林天文台發現3顆小行星，將其中編號300150小行星命名為「蘭潭」。周景揚指出，這顆小行星在天際燃燒，就代表蘭潭國小已在宇宙占有一席之地，中央大學鹿林天文台從2002年首次發現小行星以來，已經陸續發現800多顆小行星，其中有40多顆已經命名，這次是首次以國小名稱命名，肯定蘭潭國小在天文教育上的貢獻，未來中央大學會繼續與蘭潭國小合作，深耕天文教育。

黃敏惠表示，蘭潭國小的天文教育特色課程深具口碑，科學志工進班推展晨光天文活動，透過天文教學讓孩子從小一開始就有完善的天文常識，蘭潭國小更是「嘉義市天文協會」基地，30多年來推動天文教育不遺餘力，這次的命名也讓蘭潭國小的天文教育又增添一大亮點。

嘉義市天文協會理事長莊明娟表示，嘉義市天文教育是以蘭潭國小為根據地，30多年來推動天文教育，為了讓天文種子生根、遍地開花，近200位科學志工熱情相助，每年帶領超過6000位學子分享宇宙奧秘。