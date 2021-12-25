南韓前總統朴槿惠昨天獲特赦，台灣也關切前總統陳水扁特赦問題，總統府以扁身體健康為由回應此事；陳水扁今在「扁擔物語」表示，「韓國能，台灣不能？」讓大家猜謎。

總統府言人張惇涵回應特赦扁一事表示，大家對陳前總統的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康。

陳水扁今 「扁擔物語」中提到，「韓國能，台灣不能？」猜三個字。答案就是「扁嘸步！？」