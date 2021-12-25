朴槿惠獲特赦後 陳水扁今說話了 出題問： 韓國能 台灣不能？ 16:462021/12/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 赦扁？扁：韓國能，台灣不能？（截自扁擔物語） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓前總統朴槿惠昨天獲特赦，台灣也關切前總統陳水扁特赦問題，總統府以扁身體健康為由回應此事；陳水扁今在「扁擔物語」表示，「韓國能，台灣不能？」讓大家猜謎。 總統府言人張惇涵回應特赦扁一事表示，大家對陳前總統的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康。 陳水扁今 「扁擔物語」中提到，「韓國能，台灣不能？」猜三個字。答案就是「扁嘸步！？」 總統府：最重要是確保扁獲最好照顧 大南方戰略 鏈結南北科技業 #台灣 #韓國 #總統府 #特赦 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾因疫情選擇在家上OTT平台 中華電、台灣大 跨年轉播尬場 04:102021/12/25 產業．科技 借鏡南韓 呂秀蓮籲蔡英文特赦扁 04:102021/12/25 政治要聞 半數上班族年薪不到50萬 他一句話揭真相：太寫實了 08:562021/12/25 生活 台灣醫務管理學會副秘書長 王美純 醫管師認證 爭取立法通過 04:102021/12/25 產業特刊 韓國前總統朴槿惠 獲特赦 04:102021/12/25 焦點要聞 韓國前總統 朴槿惠獲特赦 04:102021/12/25 全球財經 歷屆議員回娘家 韓國瑜與朱、侯同場 短回這8字 13:212021/12/25 政治 徇私亂修法 學者警告偏鄉會很慘 04:102021/12/25 焦點要聞 台灣長照醫學會理事長 劉伯恩 設長照教學機構 傳承經驗 04:102021/12/25 產業特刊 王力宏今晚隔離7日屆滿 經紀公司回應最新動向 15:552021/12/25 娛樂 看完總統府回應是否特赦阿扁 游盈隆3字回敬 11:382021/12/25 政治 政治熱門新聞 誰最適合擔任下屆總統？最新民調搶先曝光 - 政治 張亞中、彭文正為論文門號召25日上凱道 街訪民調一面倒 - 政治 台中第二選區補選選戰倒數 「內部民調」曝光 - 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰贏？網站最新預測差距驚人 - 政治 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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