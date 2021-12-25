美妝保養品牌的跨界聯名限量品讓人耳目一新，近日IPSA、I’M MEME、THE FACE SHOP與時尚品牌、女鞋品牌推出聯名保養禮盒和彩妝，數量限定，喜歡一定要儘快入手。

▍1.IPSA X mouggan ZERO小零瓶聯名禮盒

IPSA淨化歸0前導精萃，能打造細緻極嫩肌膚狀態，一上市即竄升成為品牌銷售排行第三名，蘊含多重植萃成分，深層淨化、揮別水腫、穩定肌況、舒緩清涼，全面排除肌底積累許久的老廢物質，並能改善現代人常有的腫腫泡芙臉問題，瞬造立體輪廓線。

IPSA與mouggan聯名推出ZERO小零瓶聯名禮盒。（邱映慈攝）

IPSA X mouggan ZERO小零瓶聯名禮盒內容含：淨化歸0前導精萃50ml、IPSA X mouggan 白玉撥筋棒、IPSA X mouggan 皮革保護套、200元mouggan折價券 。（邱映慈攝）

IPSA以「專注平衡」為概念，將保養打造成探索自身的過程，並成為專注平衡生活的一環，希冀2022年能帶給消費者身心調和之感，因此攜手最時髦雙胞胎部落客大饅大力所創立的時尚品牌mouggan共同推出限量聯名之作，結合mouggan LAB系列本季的主題「書，探討自身」，打造出ZERO小零瓶聯名禮盒，在保養的過程靜下心來咀嚼並閱讀自身，予人平衡生活。

IPSA X mouggan 白玉撥筋棒可用於拉提輪廓線，改善循環讓面部線條更緊緻。（邱映慈攝）

IPSA X mouggan 白玉撥筋棒亦可用於眼周穴道按摩。（邱映慈攝）

▍2.I’M MEME我愛超能彩妝小方包眼影

當女孩鞋櫃必收的Grace Gift遇上最懂女孩、最會調色的I'M MEME，將會激盪擦撞出何等的火花？搶搭年末約會聚餐滿檔的時刻，雙品牌合力推出年末最強特企，以心機系「派對彩妝小廢包」 I’M MEME我愛超能彩妝小方包聚焦話題，一盤多功能，快速搞定眼影、腮紅、修容、打亮等全臉彩妝，輕鬆應付多種派對場合。

I’M MEME我愛超能彩妝小方包眼影。（邱映慈攝）

I’M MEME我愛超能彩妝小方包推出01小棕包「永生楓木玫瑰」、02小花包「永生茶木玫瑰」兩個色調，兩種不同風格的妝容色調搭配上Grace Gift六款風格鞋履，包含今年必備的綁帶靴、厚底靴、韓系個性方頭等，直接從頭到腳的韓系妝扮，變化出多種約會、聚餐、派對都能駕馭的完勝裝扮。

左為01小棕包「永生楓木玫瑰」，右為02小花包「永生茶木玫瑰」。（邱映慈攝）

MODEL示範I’M MEME我愛超能彩妝小方包妝容。（圖／品牌提供）

▍3.THE FACE SHOP X DEW E DEW E聯名限量彩妝

THE FACE SHOP 年末獻上熱愛K-Fashion的你，將本季流行的新極簡主義與浪漫帥氣的韓國潮流時尚品牌「DEW E DEW E 」一起，再次以獨特耀眼的風格推出限量聯名迷霧幻采彩妝系列。

THE FACE SHOP X DEW E DEW E聯名限量彩妝。（邱映慈攝）

眼影盤「DEW E DEW E 迷霧幻采衣櫃眼影盤」獨特設計包裝與多樣色彩質地，超值得收藏；「DEW E DEW E 迷霧幻采玫瑰腮紅」及「DEW E DEW E 迷霧幻采甜杏亮采霜」輕輕抹上就像臉頰本身的自然紅潤亮采；還有浪漫迷人的唇膏「DEW E DEW E 迷霧幻采霧面唇膏、潤唇膏」等，將DEW E DEW E魅惑的色澤與華麗的質感收入，喚起平淡日常的感性，帶領你前往幻想的世界，展現浪漫帥氣的風格妝容。

DEW E DEW E 迷霧幻采衣櫃眼影盤的珠光、亮片色非常閃亮，可打造出吸睛的派對妝容。（邱映慈攝）