根據國健署的統計發現，台灣18歲以上的國人，每4位就有1位罹患高血壓，而高血壓延伸的心血管疾病，造成的死亡風險更不能忽略，特別是在天氣溫差大、季節交替時，更是爆發的高峰。對此，營養師林雨薇在臉書粉專分享保健血管必吃的3大類、6種蔬菜，能有效降血壓。

林雨薇表示，造成血壓偏高的原因很多，像是生活壓力、肥胖、飲酒、抽菸習慣、缺乏適量運動、飲食不均，特別是過多鹽分及精緻食物，都可能影響血管適應性，導致血壓不穩。加上最近日夜溫差大，更不能不堤防身體血壓變化，然而除了血管健康、著重飲食均衡之外，還可攝取以下3大類、6種蔬菜保養血管：

▍第一類：富含鎂、鉀的蔬菜

1、紅／白莧菜

在日常飲食加入富含電解質－鉀、礦物質－鎂的蔬菜，有助於調整穩定血壓。紅／白莧菜富含鎂、鉀。其中，一小盤炒紅莧菜（200克）可提供國人成年男性每日45％的鎂需求。

▍第二類、血管保健相關之植化素

2、紅蘿蔔

紅蘿蔔富含酚類化合物，如：綠原酸、對香豆酸等植化素，有助於放鬆血管和減少炎症，像是自製綠拿鐵飲品放入紅蘿蔔一起攪打，是個不錯的選擇。

3、芹菜

芹菜對血壓調整也有幫助。它含有苯酞化合物，有助於放鬆血管和降低血壓數值。

4、番茄及番茄製品

番茄、番茄汁、番茄糊，富含鉀和番茄紅素。番茄紅素有助於心臟功能維持，許多研究也提到，每天食用富含茄紅素的食物，有助於降低高血壓等心臟疾病風險。

▍第三類、富含硝酸鹽之蔬菜

5、甜菜根

甜菜根富含硝酸鹽，有助於放鬆血管並降低血壓，在飲食中添加甜菜和甜菜汁，有助於避免血壓升高。

6、菠菜

菠菜富含抗氧化營養素，且含鉀、鈣和鎂等，是預防高血壓的不錯選擇。

另外，2015年美國有研究提到，連續7天，每天飲食攝取高硝酸鹽食物（來源為菠菜湯）相對於攝取低硝酸鹽（蘆筍湯）的人，餐後3小時有較低收縮壓和舒張壓，證明菠菜湯在短期內有益血管健康，但長期血壓穩定仍未確定。不過可以確定的是，食用菠菜和甜菜根，對心腦血管具保健作用。

最後林雨薇提醒，日常需培養定期量測血壓習慣，以及留意血壓偏高症狀，並且穿著合適的衣物，做好手腳、頸部保暖，有助維持血液循環，減少血流緩慢，誘發心腦血管疾病風險。