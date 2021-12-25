新北市長侯友宜看見毛寶貝都忍不住要摸一下。（王揚傑攝）

藝人米可白也帶愛犬參加活動。（王揚傑攝）

侯友宜頒獎給得獎校犬。（王揚傑攝）

新北市政府動保處今（25）日於板橋車站站前廣場舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，黑犬軍團25隻米克斯黑犬隨著樂團音樂引吭高歌，歡慶耶誕。市長侯友宜到場為校園犬影片及校園犬繪畫得獎學校及學生頒獎，藝人米可白、高山峰、伊林旗下模特兒等人也到場宣導「認養不棄養、給牠一個溫暖的家」，鼓勵民眾認養。

活動由新北市警犬隊表演拉開序幕，台北市陪伴犬協會帶10隻狗登場，在訓犬行為師指令下，展現超高穩定度，也教導民眾如何讓狗狗社會化，願意繫上牽繩出門散步；防檢局基隆分局領犬員也帶檢疫犬現場表演精湛的偵搜能力。

現場設有認養攤位，來自動物之家的10犬10貓裝扮成耶誕小天使，和民眾互動，認養民眾可免費參加訓犬課程，並獲得寵物療癒音樂CD、寵物飼料、寵物保健食品及沐浴露等多項好禮，動保處現場也提供免費狂犬病疫苗及晶片注。

玉山菊元協會樂團在場演奏耶誕音樂，民眾帶著毛寶貝在草地上席地欣賞，耶誕佳節氣氛瀰漫全場。

侯友宜表示，愛毛寶貝就是要一輩子照護牠、陪伴牠，新北市政府推廣各項多元認養及動物保護政策，希望民眾出門時將自家寵物繫好牽繩，牽住心愛寶貝，也牽著牠一生一世。