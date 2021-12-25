反萊豬公投未過關，外界關注核食開放議題。日台交流協會代表泉裕泰今天表示，福島食品與CPTPP沒有連結，被問到是否意味政府開放核食也無法換取國際空間，前總統馬英九表示，他任內為此跟日方溝通多次，到底這個問題該怎麼解決，還要再觀察；至於民進黨擬以福島食品取代核食說法，馬說，政府不能夠用此方式向人民開玩笑。

反核食公投的2年禁令已在去年11月30日到期，台日執政黨昨天舉行「二加二」會談，日方表達歡迎台灣加入CPTPP，並關切福島食品解禁。日台交流協會代表泉裕泰今天表示，福島食品與CPTPP沒有連結，食安應按照國際標準來判斷，日方「等待著台灣自己的決心」。

前總統馬英九下午參加國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕福音饗宴，被問到日方提到福島食品與CPTPP沒有連結，是否意味開放核食進口也無法換取國際空間，馬說，他覺得還要觀察一下，雖然表面上這樣說，但實際上是否這樣，還要再觀察。

外界擔憂開放核食恐損害台灣人民健康，馬英九說，大家心裡一定會有這個障礙，如同這次開放萊豬，美豬的銷售量並沒有增加。媒體追問，外交部長吳釗燮認為「核食」概念很不好，政府似乎要以福島食品替代核食說法，馬批評，政府不能夠用這個方式跟人民開玩笑。

此外，媒體也問到，蔡英文總統拋出「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，馬英九則說，這要看課程而定。