針對美國近日將「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相於今天（12月25日）在涉疆問題新聞發佈會上表示，美方所謂「法案」嚴重歪曲了新疆勞動狀況實際，嚴重違背了國際法和國際關係基本准則，嚴重踐踏了人類社會的共同價值。

徐貴相說，新疆切實尊重和保障各族群眾的合法權益，出台了一系列積極的就業政策，搭建了一系列就業平台，使各族群眾能夠通過辛勤勞動過上好日子。美國基於虛假信息和謠言謊言，抱著意識形態偏見，對新疆勞動保障狀況說三道四，這種做法不公正、不客觀，極其不負責任。

徐貴相表示，美國公然插手新疆事務，干涉中國內政，這是霸凌主義的體現、強盜邏輯的延伸、冷戰思維的復活，是完全錯誤、不得人心的危險之舉。美國出台的所謂涉疆法案，絲毫影響不了新疆發展進步的歷史進程，反而暴露了他們假人權、真霸權，假關心、真破壞的險惡用心。