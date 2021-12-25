桃園虎頭山環保公園現僅有24個汽車停車位，停車空間不足，將擴建成44個，圖為模擬圖。（桃園市政府風景管理處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園虎頭山環保公園占地約2.5公頃，是知名夜景勝地，因原有休憩平台損壞、停車空間不足、植栽生長不佳，自7月底起閉園整修，眼尖市民近來指出「確定有在整修？」，原預計年底施工完畢、明年初能重新開放。對此風景管理處坦言，受疫情缺工缺料影響，加上重新改建廁所需接管自來水，保守估計要延至明年5月才能重新開放。

有市民表示，前幾周看到日落美景，馬上想到虎頭山環保公園高點捕捉美景畫面，沒想到竟還沒完工。另有人說，前幾個月心血來潮想到虎頭山環保公園走走，到現場發現正在閉園整修，拍下施工時間至12月16日，這個月再來看還是在施工，直呼「現場沒什麼改變，確定有在整修？」質疑進度落後。

風景管理處處長廖育儀回應，虎頭山環保公園海拔251公尺，於2002年8月啟用，是俯瞰桃園市區景色的最佳地點，不過園區內設施多處老舊毀損，為此向營建署爭取780萬元補助、市府自籌420萬元，進行整體的景觀改善工程。

廖育儀指出，原有休憩平台、涼亭基礎有多處損壞，將打造新的觀景平台設施，此外，現僅有24個汽車停車位，停車空間不足，將擴建成44個，而機車停車位置因受限地形難以停放，許多車子常停於園區外道路，易造成危險，將規畫改善機車的停車空間。

「虎頭山環保公園植栽生長狀況也不佳！」廖育儀說，草坪凹凸不平，不利民眾在草坪上活動，將改善草皮平整度，便於民眾活動。另外，既有廁所廁間不足，而且目前未接管自來水僅使用井水，使民眾如廁不便，時常接獲民眾陳情井水顏色沉澱導致馬桶髒汙。

廖育儀表示，為此除景觀改造工程外，更斥資830萬元針對廁所進行重新改建、增加廁間數量，並安排接管自來水，另因應桃機一號進駐，園區步道動線也會配合規畫重新調整，估計要等到明年5月才能重新開放。