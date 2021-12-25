雲林區漁會提供烏魚海鮮餐盒供民眾補冬，千人大啖美食歡度耶誕節。（張朝欣攝）

雲林區漁會25日在雲林縣四湖鄉箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦「漁村特色漁產品產業行銷推廣活動」，今年因疫情取消「烏魚大餐」辦桌，改以烏魚海鮮餐盒供民眾品嘗，適逢耶誕佳節，上千民眾在寒冬中享用俗稱「烏金」的烏魚子等美食補冬，暖胃又暖心。

雲林縣四湖、口湖等沿海鄉鎮烏魚養殖面積逾200公頃，是國內烏魚子主要產地，今年烏魚子價格受烏魚產量減少影響上漲2至3成，但品質相當優異，成為最受歡迎的年節送禮產品之一，為了讓更多民眾了解烏魚美食與文化，雲林區漁會特地舉辦此次活動。

雲林縣長張麗善表示，區漁會舉辦烏魚子比賽與農漁產品展售，協助漁民改良養殖、加工技術，讓雲林烏魚子品質更加優良，在全台名列前茅，年節將屆，雲林烏魚子、烏魚膘、烏魚胗等相關烏魚產品是最佳的送禮選擇。

區漁會總幹事林傳育說，往年區漁會都會以辦桌方式推出「烏魚大餐」，精心規畫約10種菜色供民眾訂桌，今年因疫情取消辦桌，改為烏魚海鮮餐盒，內有烏魚子、炸魚肉、鮮蝦等在地水產品，另有市集美食推廣，讓大家在寒冬中用美食好好補冬。

林傳育說，區漁會參加全台烏魚子比賽，已連續7年拿下烏魚子評鑑冠軍，日前區漁會自行舉辦「優質烏魚子評鑑」選出前10名，25日進行頒獎，得獎名單已公布在區漁會臉書，方便民眾訂購。

現場民眾指出，25日氣溫下降又下起毛毛雨，但在耶誕節享用烏魚與各種海產料理，很有年節氣氛。今年烏魚子量少價揚，若要省荷包，可買價位較低的烏魚殼，加薑片煮米粉湯，非常適合冬令進補。