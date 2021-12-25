民進黨為2022縣市長選舉超前部署，身兼民進黨主席的蔡英文總統下令修正《地方制度法》，要讓新竹縣市合併升格，引來在野炮轟「英人設市」，但民進黨立院黨團把該案逕付二讀，順利將草案送進委員會審查。前立委沈富雄痛批民進黨和蔡英文非常噁心、霸道，且吃相難看，他更建議國民黨透過2個方式來阻止此事發生。

沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中直言，「這是一個民進黨，尤其是小英，非常噁心、非常霸道、非常吃相難看的一個動作」。

沈富雄認為，和民進黨鬥沒有用，因為一定會通過，「不管幾讀一定過」。他建議國民黨可以提對案，「把那個條文廢了，因為『且』改成『或』，跟廢了不是一樣？那條文已經沒有用了，要凸顯它的荒唐，把它廢了」。

沈富雄指出，修改過的條文通過後，國民黨應全力在新竹局，只有一個目的，就是讓新竹市長林智堅落選，和民眾黨立委高虹安、台北市長柯文哲談好，不要有兩個候選人，並用荒唐的立法過程說服新竹縣市的人，甚至可以讓苗栗也同仇敵愾。沈富雄強調，「只有一個目的，就是你千方百計要讓林智堅當選，我千方百計要讓他落選，只有這樣他才會學乖」。

此外，林智堅23日針對新竹縣長楊文科日前在蔡英文總統臉書貼文，指楊過去也贊成縣市合併，是「忘記了」，還是「害怕想起來」。楊文科則反嗆林智堅「斷章取義」，為了選舉連是非對錯、公理正義都可以不管。