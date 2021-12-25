桃園雲豹在耶誕節這天舉辦主場開幕戰，吸引上千名球迷進場加油，就連桃園市長鄭文燦也到場聲援，可惜雲豹雖從24分落後追到只差7分，最後仍以72比85不敵新北中信特攻，吞下本季第3敗(1勝)，中信特攻贏球功臣是貢獻28分、10籃板的「黑豹」阿巴西。

開賽第62秒，杜譽城就靠三分外線，投進桃園雲豹在這個全新主場的第1分，更帶出雲豹9比2開局，不過中信特攻也回以9比1，也讓比賽變成互有領先的僵局，雲豹靠著狄安森首節結束同時的壓哨灌籃，取得24比23的小幅領先。

來到次節，雲豹節奏突然大亂，造成進攻完全當機，三分外線火力也幾乎熄火，讓中信特攻趁機靠著阿巴西、馬龍等人火力，逐漸擴大領先優勢，打完上半場，中信特攻46比38領先地主雲豹，兩隊上半場只有阿巴西得分上雙，他拿12分。

雲豹的進攻到了第3節仍無起色，不是單打獨鬥，就是傳球出現離譜失誤，也讓中信特攻打出19比2猛攻，比數轉眼變成65比43，中信特攻大幅領先22分的尷尬局面，此節還剩3分27秒，雙方還在場上爆發口角衝突，場面一度火爆。

趁著這波場上亂流，雲豹趁機縮小差距，從落後24分追到還差15分進入末節，雲豹末節更打出10比2，把比數追成64比71，幸好阿巴西、馬龍各進1顆三分球，幫助中信特攻重新拉開，雲豹最後仍然輸球收場，卻在球迷展現不服輸韌性。