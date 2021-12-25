民眾黨「學姊」黃瀞瑩、前發言人陳思宇爭取台北市士林北投議員黨內初選，今天兩人在黨中央發行年度募款小物「女力月曆」，陳思宇表示，為避免擔任幹部被質疑球員裁判，已請辭黨中央委員，若初選別人勝出，會祝福、站台，不會退黨。黃瀞瑩則說，現在是個努力的過程，不管結果如何，至少她們都努力過，朝心中的目標前進就夠了。

民眾黨祕書長謝立功今下午率領黨內女性幹部舉行記者會，發表民眾黨年度募款小物「女力月曆」，即日起只要捐款1千元，即可獲得限量「女力月曆」一本；數量有限，送完為止。

值得關注的是，「女力月曆」主角不少是有意參選市議員的人選，像是在競爭士林北投議員初選的黃瀞瑩、陳思宇同台宣傳，引發關注。

陳思宇表示，公平公正公開是她的信仰價值，因此主動請辭中央委員，避免讓球員兼裁判的事情發生。她強調，自己對家鄉的愛勝過任何挑戰，假設初選是別人勝出，她會誠心祝福，絕對不會退黨參選。

黃瀞瑩則說，勇敢跨出舒適圈挑戰，照著黨的遊戲規則走，盡努力朝目標努力就可以，不管結果怎麼樣，重點是努力過，朝著心中的目標前進就夠了。

民眾黨日前公布首波議員提名，謝立功說，預計農曆年前會公布第二波提名，相關細節還在討論中，有結果會對外公布。