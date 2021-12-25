新竹縣北埔老街為在地知名景點，一度因疫情而人煙稀少，受到電視劇茶金熱應的影響，遊客均回籠。（資料照）

電視劇「茶金」不僅以新竹縣北埔鄉為背景，取景亦有不少在北埔，圖為日前劇組在北埔鄉舉辦活動。（莊旻靜攝）

全程使用海陸腔客語、以新竹縣北埔鄉為拍攝背景的電視劇「茶金」，吸引不少民眾觀看，也引發旅遊效應，北埔鄉長莊明增表示，「遊客回來了！」甚至連劇中拍攝地點姜阿新洋樓，平日預約導覽均額滿，假日亦有1、2萬人次的旅遊人潮，樂見遊客回籠。

新竹縣北埔老街一直以來都是新竹縣的旅遊熱點之一，不過今年5月受到疫情三級警戒影響，老街人潮一落千丈，一直到疫情趨緩，遊客才逐漸回籠。

不過「茶金」不僅以北埔鄉為背景，更取景多處北埔鄉的景點，包含最為人所知的姜阿新洋樓等，在電視劇上映後，莊明增說，不僅假日導覽預約一位難求，連平日均爆滿，顯見電視劇的效應。莊明增也表示，茶金取景地還包含外坪村的「祕境」，像是拍攝「錢回來了」的橋，現場充滿濃濃的日式風情。

莊明增也說，地方希望未來用不同方式規畫，以限制人數方式開放民眾參觀，行銷北埔在地之美。除此之外，莊明增也說，縣府期望藉由茶金的後續效應，推動客語向下扎根到國中、國小，讓說海陸腔客語成為日常生活。

劇中提及的膨風茶、東方美人茶也是北埔鄉著名的農特產品，莊明增說，其實亦有不少茶農希望能種植紅茶，有如「茶金」主角之一的「吉桑」鍾情的紅茶，未來也計畫與茶葉改良場合作，不僅可望增加農民製茶的收穫次數，更期望能成為一種特色。