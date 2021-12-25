每到新年就要穿新衣，農田裡的蛇也要換新皮啦。今年獲得全國十大青年的池上青農魏瑞廷，日前在自己的稻田裡發現一條長約150公分的「蛇蛻」，便po上網跟朋友分享，大家紛紛驚呼「好可怕」，魏瑞廷則淡定回應，「這隻在田裡很久了！守護農田」。

魏瑞廷表示，最近正值第二期稻作，準備放底肥，在過程中發現田埂出現一件「龍衣」，魏瑞廷解釋，蛇蛻在民宿藥材中稱作龍衣，而這件龍衣超大件，足足有150公分，讓他相當興奮，便拍下來上傳到網路上，還開玩笑表示「天氣這麼冷，請記得多加件外套」。這張照片也引起網友討論，許多人覺得害怕紛紛表示，「真的是很大尾」、「剩衣看起來還是可怕」。魏瑞廷回應網友，「這隻在田裡很久了！守護農田」。

魏瑞廷表示去年田間也有發現一件較小的蛇蛻。（圖／魏瑞廷授權提供)

魏瑞廷說，他種的是有機稻米，因此會吸引許多老鼠來吃免費的大餐，這些蛇會吃老鼠，牠的出現剛好可以當免費的農田保全，「可以遏止老鼠別吃那麼多，也要留一點給我收成」。而魏瑞廷也認為有蛇類存在，代表周遭環境生態豐富，是一件好消息。

魏瑞廷推斷，這隻在田埂上蛻脫皮的是王錦蛇（Elaphe carinata），俗稱臭青公或臭青母，這種蛇的最大特徵就是在吻上方有個「王」字型斑紋，因而得名。王錦蛇無毒、主食為鳥卵、鼠類和其他蛇類，牠們個體較大，性格活潑、兇猛，行動敏捷，是無毒蛇中攻擊性較強的種類。牠們遇到驚嚇時會從肛門腺分泌出帶有臭味的液體來嚇跑敵人，所以常被人們稱為「又大又臭的蛇王」。