台中市長盃電競線下決賽 16強熱血角逐冠軍榮耀

參賽選手發揮團隊合作專注於手機遊戲競賽。（台中市政府提供）

一年一度的「2021台中市市長盃電競錦標賽」線下決賽，25日在僑光科技大學熱血開戰，比賽項目為《PUBG MOBILE：絕地求生M》，吸引64支菁英戰隊參賽，線下賽16強角逐冠軍榮耀；中市運動局長李昱叡出席開幕典禮，感謝台中市體育總會電子競技運動委員會共同發展電競運動，嘗試多元類型的電競比賽項目，培育台中電競人才。

運動局表示，今年第二屆台中市長盃電競賽，選定廣受年輕人喜愛的電競手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》，考驗選手團隊合作默契及操作熟練度，今日線下決賽採三場積分賽制，賽事獎金高達6萬元，更有單場2000元的「吃雞獎金」。現場落實實聯制、佩戴口罩等防疫措施，開放粉絲入場為選手加油。

運動局指出，市府非常重視電競運動的發展，市長盧秀燕上任以來連年舉辦「台中市電競嘉年華」，並編列預算推動，110年全國運動會首次納入電子競技，台中市及早展開遴選與組訓機制組成台中代表隊，在大賽中包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，展現台中市傑出電競實力，也結合在地學校共同推動電競運動。

運動局表示，感謝台中市體育總會電競委員會、中華民國電子競技運動協會、僑光科技大學等單位的共同推動，促成市長盃電競錦標賽，今日同時在弘光科技大學也有「2021 LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽」，台中電競熱潮持續不斷。