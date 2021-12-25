林柏宏25日出席一日店長活動。（小米提供）

林柏宏25日出席一日店長活動，吸引上百名粉絲冒雨到場，活動結束後他將和家人、朋友一起聚餐度過耶誕節，而2021年即將結束，林柏宏今年大小銀幕皆有作品，上月還接下金馬頒獎典禮主持棒，他開心表示「今年很滿足，發生的事已經超出我的目標了，也希望明年會有更多的驚喜」，而即將34歲的他也不急著買房成家。

演藝事業交出亮眼成績單，感情生活則是沒有著落，甚至出道14年一直都沒傳出緋聞，林柏宏坦言當藝人後確實還是有交往過圈外人，但強調目前真的沒女友，並尷尬回「可能是因為我太無聊，沒有人想要報我的新聞」，所以才沒被拍到，也不忘向媒體求饒「真的不要來拍啦」，至於單身多久？他的答案也相當閃爍，僅回「久到我都已經忘記了」，接著補充「有好消息一定會跟大家分享」。

提到未來伴侶的條件，林柏宏歪頭說，沒有特定的類型，自己是屬於會跟對方互補的那種，「如果遇到比較不愛打掃，我就會勤勞去打掃，如果是遇到話比較多的人，我話就會比較少，能夠一起生活和好好相處最重要，不用轟轟烈烈」，再被問及會不會避免跟圈內人交往，他則說「我在工作上都比較嚴肅，不會去想這些事情，所以可能比較難，目前為止也沒發生過假戲真做」。而他和許多合作過的女藝人下戲後都維持好友關係，另一半也沒有因此而生氣。