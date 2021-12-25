社團法人高雄市慈善團體聯合總會每年舉辦弱勢家庭聯合餐會，今年受疫情影響被迫取消，改捐贈物資券，共有515戶弱勢家庭受惠，每戶可領取2000元物資券和3000等值的食物券或實物包，高雄市長陳其邁今（25）日受邀出席送暖活動，感謝慈善團體寒冬送暖弱勢家庭，當場試扛一大袋的物資和食物券，吃力地喊好重，表情逗趣。
社團法人高雄市慈善團體聯合總會今（25）日在高雄市勞工公園辦理「2021年港都聯合惜食送暖」活動，往年年底舉辦餐會招待弱勢家庭，受限於疫情影響，今年餐會被迫取消，改為贈送物資券和食物券，以倡議推廣食物不浪費及服務弱勢的照顧。
高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川表示，今年因疫情影響，導致家庭生活型態改變，需要食物和實物扶助的弱勢家庭增加，此次活動有近100個公益慈善團體及個人響應弱勢照顧的物資券及活動經費，有515個弱勢家庭通過申請，其中有334戶是因疫情影響短期生活需扶助的弱勢戶，每戶可領取2000元物資券及3000元等值的食物券和實物包，期能讓經濟弱勢的家庭感受社會溫暖，以協助渡過嚴峻疫情的考驗。
市長陳其邁受邀出席活動，贈予弱勢家庭代表食物券，從張來川手中接下一大袋的物資和食物券，當下吃力地喊好重，表情逗趣。
陳其邁致詞時表示，該會近年來推動食物扶助，呼籲大家都應珍惜身邊的資源，並在心有餘力下，分享彼此的溫暖，幫助有需要的人；陳其邁並特別感謝聯合總會，不僅提供市民必要的幫助之外，今年大雨造成桃源區明霸克露橋斷裂以及城中城事件中，都在第一時間提供當地需要的物資，讓市民感到社會處處是溫暖。
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