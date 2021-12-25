高雄市長陳其邁將物資券贈予弱勢家庭代表。（石秀華攝）

活動現場小朋友爭相和市長陳其邁合照。（石秀華攝）

高雄市長陳其邁從高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川手中接下一袋大的物資券，險些捧不動，吃力喊好重。（石秀華攝）

社團法人高雄市慈善團體聯合總會每年舉辦弱勢家庭聯合餐會，今年受疫情影響被迫取消，改捐贈物資券，共有515戶弱勢家庭受惠，每戶可領取2000元物資券和3000等值的食物券或實物包，高雄市長陳其邁今（25）日受邀出席送暖活動，感謝慈善團體寒冬送暖弱勢家庭，當場試扛一大袋的物資和食物券，吃力地喊好重，表情逗趣。

社團法人高雄市慈善團體聯合總會今（25）日在高雄市勞工公園辦理「2021年港都聯合惜食送暖」活動，往年年底舉辦餐會招待弱勢家庭，受限於疫情影響，今年餐會被迫取消，改為贈送物資券和食物券，以倡議推廣食物不浪費及服務弱勢的照顧。

高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川表示，今年因疫情影響，導致家庭生活型態改變，需要食物和實物扶助的弱勢家庭增加，此次活動有近100個公益慈善團體及個人響應弱勢照顧的物資券及活動經費，有515個弱勢家庭通過申請，其中有334戶是因疫情影響短期生活需扶助的弱勢戶，每戶可領取2000元物資券及3000元等值的食物券和實物包，期能讓經濟弱勢的家庭感受社會溫暖，以協助渡過嚴峻疫情的考驗。

市長陳其邁受邀出席活動，贈予弱勢家庭代表食物券，從張來川手中接下一大袋的物資和食物券，當下吃力地喊好重，表情逗趣。

陳其邁致詞時表示，該會近年來推動食物扶助，呼籲大家都應珍惜身邊的資源，並在心有餘力下，分享彼此的溫暖，幫助有需要的人；陳其邁並特別感謝聯合總會，不僅提供市民必要的幫助之外，今年大雨造成桃源區明霸克露橋斷裂以及城中城事件中，都在第一時間提供當地需要的物資，讓市民感到社會處處是溫暖。