屏東萬丹紅豆牛奶節25日登場，現場也依照傳統舉辦「飯湯」比賽，縣長潘孟安看到琳瑯滿目的飯湯，忍不住口水直流。（謝佳潾攝）

屏東萬丹紅豆牛奶節去年因疫情影響停辦後，不少民眾直呼可惜，所幸今年不負眾望強勢回歸，並選在25日耶誕節登場，特別有過節氛圍，而現場也依照傳統舉辦「飯湯」比賽，屏東縣長潘孟安看到琳瑯滿目的飯湯，忍不住口水直流。

萬丹紅豆牛奶節是地方年度大事，每年都吸引大批遊客朝聖，當中「割稻飯」比賽是重頭戲，有逾20個社區摩拳擦掌現場拚廚藝，社區媽媽說，割稻飯就是飯湯，早年村莊採收農作會有人負責煮飯湯給大家吃，飯加湯不僅有飽足感，還有村民無私的愛心，而今雖風氣不再，但能藉由活動比賽再現情感很開心。

「飯湯看起來好好吃！」潘孟安受邀到場後，看到琳瑯滿目的飯湯，忍不住口水直流，他說，只要有人問他，最喜歡吃什麼東西，他的回答一定是飯湯，屏東的飯湯真的很厲害，不管是海線、客家、農村甚至漁村，都各有不同的風味，山珍海味應有盡有，

他品嘗之後，不禁向現場的鄉親開起玩笑說，他有專程帶塑膠袋來打包，逗得婆婆媽媽們哈哈大笑。他說，適逢耶誕節，現場人山人海超熱鬧，而紅豆節一連2天，誠摯歡迎大家來逛逛，順便享受美好的親子時光。

潘孟安強調，台灣紅豆最優質的出產地就在屏東萬丹，同時平均每天最少要生產10萬罐牛奶，它不僅是紅豆餅的故鄉、更是酪農戶聚集地，來萬丹紅豆牛奶節準沒錯。

萬丹鄉公所指出，今年除邀請九天民俗技藝團來表演外，現場還有飯湯比賽、紅豆粥美食品嘗、農會假日市集，並加入社區親子DIY活動，有吃也有玩，此外，31日在萬丹公園也舉行跨年晚會，邀請歌手陳孟賢、戴梅君、朱海君等，一同跨年倒數迎新年。