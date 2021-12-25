宋慧喬在主演《現正分手中》中飾演時尚產業工作的服裝設計師，她透露開拍前自己特別減肥瘦身，但想起劇中有場戲是她和張基龍吃著辣炒章魚，宋慧喬笑說，因為自己本身很愛這道料理，當下她就把道具餐吃光光。張基龍坦言他在拍戲期間，隨時都會肚子餓，甚至平均2個小時就有飢餓感，為此自嘲：「可能拍戲時腸子是直的，消化特別快！」

張基龍為自己在劇中和宋慧喬的的默契打上滿分肯定，「即使是公開1張劇照，大家都說我們看起來很登對，我自己也覺得蠻相配的。」而宋慧喬認為，由於張基龍體格較高大，她比較瘦小，2人搭在一起有種微妙感，就像愛情片裡女主角被保護的那種感覺。張基龍則透露，在拍戲期間留下很好的回憶，但他印象最深刻的是，大家第一次見面讀本的時候，他以劇中角色和宋慧喬飾演的角色在對台詞時，「突然覺得真實到起雞皮疙瘩！」當時對張基龍來說感受太強烈。

訪問中，被問到照鏡子時心裡在想什麼？宋慧喬吐露實情：「我年輕的時候會覺得『很漂亮』，現在一到早上就會腫，會討厭照鏡子。」語畢一旁的張基龍、崔嬉序及金柱憲都露出懷疑眼神，宋慧喬苦笑強調：「是真的，早上照鏡子會躲開，到了晚上有點消腫，再照鏡子就會覺得還可以。」該劇週日晚間10點八大戲劇台播出，網路可上friDay影音收看。