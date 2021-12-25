高雄市茄萣區公所25日舉辦茄萣烏魚海鮮美食節活動，一對情侶拿著用銅板價買到的烏魚，在興達港邊拍照。（林瑞益攝）

每年冬至前後，是烏魚洄游的季節。高雄市茄萣區公所25日舉辦茄萣烏魚海鮮美食節活動，高雄市長陳其邁到場致意並當起推銷員。工作人員大喊「3尾100元，這是市長來才有的價格！」現場人潮滾滾。

茄萣烏魚文化產業活動自2002年以來，至今已邁入第20個年頭。今年活動搭配試吃，以及烏魚殼特價大拍賣，陳其邁與茄萣區公所區長鄭美華等人出席。

活動安排在地社區19個單位聯手打造美食區塊，提供特色美食免費品嘗，很多民眾全家出動，算準每一個攤位推出美食的時間，這一攤排完換排下一攤，相當熱鬧。

主辦單位表示，創意烏魚料理由知名美食品牌，將在地商家所販售的烏魚子，與本丸業者、雞蛋糕業者結合，推出650份美食供現場民眾品嚐。

陳其邁表示，透過各項的活動體驗設計，不僅要讓民眾了解茄萣有名的烏魚產業，以及海味料理、文化特色，海港觀光休閒也是一大亮點。

區長鄭美華說，今年活動依舊熱鬧滾滾，希望透過系列活動能吸引遊客到茄萣區遊玩，品嘗在地美食，促進當地的觀光產業。