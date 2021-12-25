中央銀行第4波房貸信用管制對照表

全台房價漲不停，央行日前祭出第四波打房措施，第3戶以上購屋房貸降為4成。專家直言，看不出成效，業者甚至「私下都笑政府沒種」，還披露主力玩預售屋炒作的三種手段，下單時間拉長、轉售和五年以後再賣成屋。

瞄準囤房開鍘，央行祭出第四波房貸管制措施，自然人方面，購置豪宅及第3戶以上購屋房貸，最高成數從原本的5.5成或5成降為4成，以進一步強化銀行管理信用資源，降低授信風險，避免資金流供囤房。

房產專家Sway在臉書發文表示，央行前三波打房都沒效，人家主力是玩預售屋炒作，都還沒輪到貸款，而且第三及第四波的差異根本就不太大，貸款5成或4成沒差很多，這種做法只是杯水車薪。

Sway披露目前玩炒房有三種方式：

1、超長訂單：由於紅單轉售會被罰，就改為超過一周以上的長訂單，之前有個糾紛案例，就是買方下訂三個月還不簽約，後來建商喊要漲價，買方擺明被黑吃黑，又不敢檢舉自己玩紅單；若是他的話，乾脆退訂再自首，讓建商被罰錢、自己退出投資市場。近期不少建商收手，免得被重罰。

2、預售屋轉售：眼看內政部禁售令殺出，又不確定會不會過關，避風頭也死不了，頂多沒賺，買家零獲利殺出的情況越來越多，雖然白忙一場，但是安全過關。

3、五年以後再賣成屋：交屋就是套牢，想獲利就是等五年房地合一，真要房價內含稅金，買方不一定買單，只好找人頭登記，使用寬限期，這時老爸老媽老婆兒子女兒的人頭，就是最好用的第一戶。

Sway認為，從貸款成數5成降為4成，實在看不出政府有心要打房，業者甚至私下笑政府沒種。

房產趨勢專家、吉家網董座李同榮表示，選擇性升息或選擇性限貸，對於炒地炒房現象的改善效果非常有限，因為市場大咖口袋較深，並不缺資金，影響的是口袋較淺丶操作槓桿較多的小咖投資者，雖然央行歷經4次推出限貸措施，但仍然只是「打到心理、難打到骨裡」，炒作大咖仍然存在。