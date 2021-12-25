化妝包裡怎樣都買不夠的就是唇膏了，今年冬天肌膚之鑰、心機彩妝、YSL、PONY EFFECT推出唇彩新品，上唇立刻顯現好氣色，水潤質地一抹打造豐唇效果，不僅讓嘴唇看起來更飽滿，視覺上也更減齡。
▍1.肌膚之鑰奢潤唇膏
肌膚之鑰推出奢潤唇膏系列的2款全新質地「聚光、金燦」，為雙唇打造絕美立體光澤。由全球時尚圈御用頂級彩妝師，同時也是肌膚之鑰全新全球彩妝總監 Benjamin Puckey 親自操刀，以春日綻放的美麗花朵華麗且繽紛的色彩為靈感，精心打造的全新奢潤唇膏系列4款奢華質地：經典緞光、霧絨啞光2款質地率先氣勢登場後，30種絕美華麗的色彩，實現女人對完美唇膏的所有想像。
▍2.心機彩妝心機星魅柔光嫩唇釉
心機彩妝推出保養系嫩唇釉「心機星魅柔光嫩唇釉」採用全球首創獨家保養科技，持久鎖色、鎖水保濕，保養滋潤同步持久顯色，戴口罩也不沾染，脫下口罩依然唇妝定格。2022年初，以「柔光、水潤、不沾染」的雙唇打造出盎然春意，5款絕美「甜茶系」色選滿足春日妝容需求。
▍3.YSL情挑誘光水唇膏全新6色
YSL熱銷品「情挑誘光水唇膏」推出全新6款「法式牛奶糖」唇色，如同牛奶糖般誘人，每一次輕啟雙唇都像是一次心動暗號，塗抹瞬間靈氣動人。
必入手熱門色有：151太妃牛奶、153偷心奶油、154曖昧蜜桃，「151太妃牛奶」是暖調裸色，打造溫柔感唇妝；「153偷心奶油」是奶油粉色，旺桃花必備；「154曖昧蜜桃」是水嫩裸咖色，散發出獨特優雅氣質。
▍4.PONY EFFECT 3D豐唇光潤唇釉
PONY EFFECT在2021年末驚喜推出「3D豐唇光潤唇釉」，一抹打造彷彿天生豐盈水潤、3D立體的嘟嘟唇；打破水潤唇易掉色又黏膩的迷思，有輕盈的液態質地，上唇後輕薄不黏膩，讓雙唇一秒變飽滿可口的Q彈嘟嘟唇。
其中主打色「01獵愛棕玫」擁有無懈可擊的玫瑰棕調，賦予雙唇溫柔誘惑魅力；「02嗜愛楓栗」則是高級感棕紅楓葉色調，瞬間變身低調卻總是搶眼的知性女子；「05禁忌赤茶」是低飽和度的冷淡系伯爵茶棕，散發復古的優雅氣息，讓人無法抗拒。
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