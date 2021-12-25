《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，由於美國有意逐漸減少於伊拉克的軍事存在，中國大陸已開始藉港口、淨水設施、學校等基礎建設，將影響力伸入該國，鞏固自身於該區域的能源安全。

美國總統拜登（Joe Biden）7月在與伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）進行會談後，宣布兩國關係已進入「新階段」，稱駐守當地的美軍仍會繼續訓練伊拉克部隊，並協助其對抗恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS），但會在2021年底前退出戰鬥任務。

雖然美國於2003年的美伊戰爭中派出超過15萬官兵進攻伊拉克，但時至今日，當地僅剩下約2500名美軍。《歐亞時報》指出，在伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）少將於巴格達機場遭美國暗殺後，當地親伊朗民兵持續對駐伊美軍施加壓力，就連立場相對中立的伊拉克民眾也希望美軍離開。

而看準拜登有意自中東抽身，北京政府正逐步加強於當地的影響力，以鞏固能源安全。《歐亞時報》表示，中國大陸已是伊拉克石油的最大客戶，並尋求於港口、淨水設施等基礎建設進行投資；如先前伊拉克政府才宣布，其已和中國大陸達成協議，讓中方於伊拉克境內建設1000所學校。

《歐亞時報》認為，美國仍將在一段時間內於中東發揮重要作用，但其影響力確實已有所降低，不確定北京動作是否會引起美國警覺。美國中央司令部（CENTCOM）作戰主任格林柯維奇（Alexus Grynkewich）少將先前才呼籲高層維持於中東的軍事存在，以免影響區域平衡。