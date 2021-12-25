奧巴梅揚 距離離開兵工廠的日子應該不遠（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[兵工廠@諾里奇][12/26 (日)23:00] [編號 514]

兵工廠氣勢凌人，各項賽事已4連勝。加上這場只是作客對聯賽榜末端的諾里奇，兵工廠又可發揮其欺善怕惡本色，力求全取3分。

兵工廠聯賽3連勝，連同在周中聯賽盃5:1擊敗桑德蘭晉級4強，已經是4連勝。最近7場聯賽成績則是4勝3敗，要留意3敗伏當中有2場是負Big 6對手曼聯和利物浦，可見其欺善怕惡本色。

兵工廠本場遇上聯賽榜最後一名的諾里奇，自然希望全取3分，以鞏固得來不易的聯賽第4位位置。特別是總教練 阿特塔 Mikel Arteta 決定放棄不守紀錄的前隊長 奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang 後，巴西小將 馬丁內利 Gabriel Martinelli 近2場聯賽進3球，成為近期的風雲人物。

相反諾里奇聯賽3連敗，17戰2勝4平11敗只得10分排榜末，但其實跟17位的沃特福德只相差3分，護級仍然未絕望。

諾里奇由前阿斯頓維拉總教練 迪恩·史密夫 Dean Smith 11月中接手後，曾有一段2勝1平3場聯賽不敗走勢，可惜之後3連敗，包括2場敗給Big 6球隊曼聯和熱刺，可見在對上實力明顯較高的球隊根本沒有把握。本場遇上又是Big 6的兵工廠，加上對方氣勢如虹，相信又要敗陣一場。

推薦︰ <足球>514 兵工廠@諾里奇 讓分 (兵工廠FC (-1))；總進球數 (2-3 球)

菲爾·福登 和 格拉利許 在對里茲聯的比賽之後被抓到去夜店玩樂（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[萊切斯特城 @ 曼城][12/26 (日)23:00] [編號 515]

曼城繼續火力全開，上一輪大勝紐卡索聯的比賽當中有兩顆進球是由後衛 魯本·迪亞斯 Rúben Dias 及 若奧·坎塞洛 João Cancelo 所取得。邊鋒 斯特林 Raheem Sterling 打進最後一球同時也取得他本賽季英超的第5球。其英格蘭同胞 菲爾·福登 Phil Foden 以及 格拉利許 Jack Grealish 雖然在大勝里茲聯時都有進球，但上一場共沒有進比賽球員名單當中，據報是因為在比賽次後被拍到在夜店裡消遣，主帥 瓜迪歐拉 Pep Guardiola 決定連替補席的機會都沒有給他們。目前曼城隊中聯賽首席射手 貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva，有傳將會續約並增加一倍薪資。

萊切斯特城大軍之前受新冠肺炎侵襲，兩場聯賽都需要改期；而在上一場英聯盃的比賽，包括中衛 瑟因居 Çağlar Söyüncü 等大部份確診的主將都有上陣。中衛組合將繼續由 瑟因居 搭配原來的防守中場 恩迪迪 Wilfred Ndidi，中場則會有上場先坐板櫈的 蒂耶萊曼斯 Youri Tielemans 將會復出，支援王牌前鋒 傑米·瓦迪 Jamie Vardy。

領頭羊曼城在疫情狂潮之下似絲毫無損，上場大勝紐卡索聯4球，聯賽8連勝，攻銳守穩；在兵源充足之下前線不斷地輪換精兵出場，進球數有保障。萊切斯特城上一場英聯盃重新再比賽，跟半力的利物浦鬥攻和3:3，最終在點球大戰之下出局；萊城本賽季狀態反覆，進球跟丟球數都不低，在傷病問題紓緩不少之下，本場作客可取大進球數。

推薦︰大小[總分] (大 3.5)；大小[主隊] (曼城 大 2.5)；總進球數 (4 球(或以上))

在圖赫爾的調教之下 里斯·詹姆斯和梅森·芒特 本賽季狀態大勇（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西 @ 阿斯頓維拉][12/27 (一)01:30] [編號 516]

阿斯頓維拉上一場對班來的比賽在開賽的前2小時才宣布改期，據報因為維拉有不少人在賽前檢測中確診。受新帥 傑拉德 Steven Gerrard 重用的前鋒 沃特金斯 Ollie Watkins，在對諾里奇的比賽打進個人本賽季的第5球，本場仍會力壓 丹尼·英斯 Danny Ings 出任先發。年輕中場 雅各布-拉姆齊 Jacob Ramsey 在上一場也先攻進1球，在連續3場英超獲先發席位之後，攻進他本賽季的第2球。

切爾西早有不少主力早前確診，但上一場英聯盃晉級之後，領隊 圖赫爾 Thomas Tuchel 透露前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku、翼衛 奇維爾 Ben Chilwell 及中場 哈德森-奧多伊 Callum Hudson-Odoi 在檢測中呈「陰性」，本場應可候命。圖赫爾 嘉許上場英聯盃重用的3位小將表現，不過本場聯賽將會全力出擊，上一場替補上陣的 若日尼奧 Jorginho 、普利西奇 Christian Pulisic、里斯·詹姆斯 Reece James 、梅森·芒特 Mason Mount 及 恩格羅·坎特 N'Golo Kanté，將會先發。

阿斯頓維拉自從由傑拉德接掌帥印之後，球隊6戰4勝2敗，分別是敗於曼城及利物浦之下，由聯賽5連敗的保級球隊，搖身一變成為了中游隊伍，盡顯傑拉德領軍功力；在暫停了一週的比賽之後雖然不知道球員狀態，不過在主場仍然有一戰之力。對手切爾西上一場半力之下也取勝，躋進英聯盃4強，一洗聯賽接連失分的悶氣；本場陣容比之前完整得多，但攻力始終比較差，本場先以進球數小為優先考量。

推薦︰大小[總分] (小 2.5)；總進球數 (2-3 球)；讓分 (阿斯頓維拉 (+1))