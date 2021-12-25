汪小菲近日被大陸狗仔拍到，帶一名長髮美女回家，之後更被挖出他疑似婚內出軌，搭上身價破億的25歲女星張穎穎，讓他氣到今(25日)凌晨發文駁斥，隨後又將文章刪除，不過現有知情人士曝光汪小菲和張穎穎的對話，女方更痛罵他「你麻痺壞了我身體壞了我心情」。

雖然汪小菲本人和媽媽張蘭都出面否認婚內出軌傳聞，但有知情人士向《NOWnews》爆料，汪小菲早就和張穎穎同居一段時間，離婚前兩人不僅會一起出去玩，汪小菲也曾去探班女方拍戲。

大陸女星張穎穎外型亮眼、身材火辣。(圖／翻攝自張穎穎微博)

今年10月汪小菲來台灣見大S，卻轉了8萬人民幣給海南高官的女兒，讓張穎穎非常火大，在有11人的群組中痛罵汪小菲，即使汪小菲強調匯款和男女感情無關，並保證「咱倆在一起以後我沒有和任何女人聯繫過」，但張穎穎仍不領情。

她持續在群組怒飆髒話，砲轟汪小菲「因為你麻痺壞了我身體壞了我心情，到現在都不說實話」、「你他媽大S知道嗎？你那邊哄著這邊哄著」，還威脅若不離婚，就要公開一切，強悍舉動讓汪小菲只能在台灣草率辦完離婚就返回大陸。

其實，汪小菲今在微博親上火線回應，不認被拍到是張穎穎，更表示自己離婚後，沒說過一句熙媛的事情，接著怒嗆：「你們一幫傻X粉絲，自己意淫。我在留言裡面說了多少遍，她們不是td，你們這幫傻X粉絲，非要往自己身上安」。最後強調和大S是和平分開，但隨後將這篇貼文刪除。