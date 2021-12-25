有全台最辣日文女老師稱號的長瀨昆妮，因為在直播天王連千毅開播時在他身後幫忙，意外獲得高討論度，更成功擄獲大票粉絲心；長瀨昆妮在直播外，也經常在社群曬出私下生活照，今（25）日換上超辣聖誕裝，中空炸出雪白雙球祝賀「聖誕節快樂」，也害羞說「穿這樣一點也不平安」。

在連千毅直播中，總會看到他身後有一對長相甜美、上圍超胸的辣妹，其中一位的真實身份是「全台最辣日文老師」長瀨昆妮；長瀨昆妮曾在日本京都念大學、主修日文，畢業後在日本當地上班，後來新冠肺炎疫情爆發，長瀨昆妮才結束10多年的日本生活，回到台灣發展。

（25）日換長瀨昆妮25日換上超辣聖誕裝，中空炸出雪白雙球祝賀「聖誕節快樂」，也害羞說「穿這樣一點也不平安」(圖/ 摘自長瀨昆妮IG)

長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，天生麗質的長瀨昆妮以一張精緻童顏、傲人上圍和細長美腿引發關注，長瀨昆妮也不吝嗇展現她的好身材，不科學美照總是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

在今（25）日聖誕節長瀨昆妮在IG曬出疑似前一天平安夜的火辣裝扮，臉紅紅地表示，「平安夜的夜晚，穿這樣一點也不平安」；她頭戴紅白小球編成的髮飾，身上的紅色洋裝胸前開巨大洞，炸出白皙雙球，渾圓飽滿曲線太犯規，再度電暈一票網友。